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Piqué aponta Brasil como 'grande decepção' da Copa do Mundo de 2026

Ex-zagueiro da Espanha acredita que seleção de Carlo Ancelotti não corresponderá às expectativas no Mundial

Hannah Franco
fonte

Piqué aponta Brasil como possível decepção da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Esports World Cup/CBF)

Gerard Piqué movimentou as redes sociais ao divulgar suas previsões para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Entre os palpites, o ex-defensor da seleção espanhola afirmou que o Seleção Brasileira de Futebol será a “grande decepção” da competição.

Campeão do mundo com a Seleção Espanhola de Futebol em 2010, Piqué avaliou que o Brasil, que terá Carlo Ancelotti no comando técnico, deve ter um desempenho abaixo do esperado no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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“A seleção brasileira será a grande decepção da Copa de 2026”, afirmou o ex-jogador em vídeo publicado em suas redes sociais.

Enquanto demonstrou ceticismo em relação ao Brasil, Piqué apontou a Seleção Marroquina de Futebol como a principal surpresa do Mundial. O Marrocos está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.

Nas projeções do espanhol, a decisão do título será entre Espanha e França com vitória da Espanha.

Piqué também previu que Kylian Mbappé terminará como artilheiro da competição, enquanto Lamine Yamal será eleito o melhor jogador do torneio.

A opinião do ex-zagueiro gerou repercussão entre torcedores brasileiros, que aguardam a estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026 justamente contra o Marrocos, em partida marcada para o dia 13 de junho.

 

@3gerardpique

Falta un mes. Sé cosas.

♬ sonido original - Gerard Piqué

 

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