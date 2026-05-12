Piqué aponta Brasil como 'grande decepção' da Copa do Mundo de 2026 Ex-zagueiro da Espanha acredita que seleção de Carlo Ancelotti não corresponderá às expectativas no Mundial Hannah Franco 12.05.26 20h51 Piqué aponta Brasil como possível decepção da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Esports World Cup/CBF) Gerard Piqué movimentou as redes sociais ao divulgar suas previsões para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Entre os palpites, o ex-defensor da seleção espanhola afirmou que o Seleção Brasileira de Futebol será a “grande decepção” da competição. Campeão do mundo com a Seleção Espanhola de Futebol em 2010, Piqué avaliou que o Brasil, que terá Carlo Ancelotti no comando técnico, deve ter um desempenho abaixo do esperado no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. VEJA MAIS Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México “A seleção brasileira será a grande decepção da Copa de 2026”, afirmou o ex-jogador em vídeo publicado em suas redes sociais. Enquanto demonstrou ceticismo em relação ao Brasil, Piqué apontou a Seleção Marroquina de Futebol como a principal surpresa do Mundial. O Marrocos está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti. Nas projeções do espanhol, a decisão do título será entre Espanha e França com vitória da Espanha. Piqué também previu que Kylian Mbappé terminará como artilheiro da competição, enquanto Lamine Yamal será eleito o melhor jogador do torneio. A opinião do ex-zagueiro gerou repercussão entre torcedores brasileiros, que aguardam a estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026 justamente contra o Marrocos, em partida marcada para o dia 13 de junho. @3gerardpique Falta un mes. Sé cosas. ♬ sonido original - Gerard Piqué Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave gerard piqué seleção brasileira copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 Futebol Papão, 69,3% na temporada 12.05.26 14h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44