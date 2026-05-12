Piqué aponta Brasil como 'grande decepção' da Copa do Mundo de 2026

Gerard Piqué movimentou as redes sociais ao divulgar suas previsões para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Entre os palpites, o ex-defensor da seleção espanhola afirmou que o Seleção Brasileira de Futebol será a “grande decepção” da competição.

Campeão do mundo com a Seleção Espanhola de Futebol em 2010, Piqué avaliou que o Brasil, que terá Carlo Ancelotti no comando técnico, deve ter um desempenho abaixo do esperado no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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“A seleção brasileira será a grande decepção da Copa de 2026”, afirmou o ex-jogador em vídeo publicado em suas redes sociais.

Enquanto demonstrou ceticismo em relação ao Brasil, Piqué apontou a Seleção Marroquina de Futebol como a principal surpresa do Mundial. O Marrocos está no Grupo C, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti.

Nas projeções do espanhol, a decisão do título será entre Espanha e França com vitória da Espanha.

Piqué também previu que Kylian Mbappé terminará como artilheiro da competição, enquanto Lamine Yamal será eleito o melhor jogador do torneio.

A opinião do ex-zagueiro gerou repercussão entre torcedores brasileiros, que aguardam a estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026 justamente contra o Marrocos, em partida marcada para o dia 13 de junho.