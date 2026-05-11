Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México O Liberal 11.05.26 20h32 O brasileiro deve ficar de fora da convocação de Carlo Ancelotti. (Reprodução / @estevaowilian_) A possível ausência de Estêvão na Copa do Mundo de 2026 mexe diretamente com o planejamento ofensivo da Seleção Brasileira. Segundo a repórter Monique Danello, da TNT Sports Brasil, o atacante do Chelsea sofreu uma ruptura de grau 4 na coxa direita e não deve ter tempo suficiente de recuperação para disputar o torneio. O diagnóstico inicial do clube inglês aponta para um período prolongado longe dos gramados. Além do Mundial, a lesão também coloca em dúvida a participação do brasileiro no início da próxima temporada europeia. A baixa representa mais um problema para Carlo Ancelotti na montagem do elenco para a Copa. Estêvão vinha sendo utilizado com frequência pelo treinador italiano desde o início do ciclo e ganhou espaço dentro da estrutura ofensiva da Seleção, principalmente em formações com quatro atacantes. VEJA MAIS Casemiro fala sobre Endrick: 'Não podemos dizer que vai solucionar nossos problemas na Copa' O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. Presidente da CBF deseja que Ancelotti renove contrato antes de convocação da seleção para Copa Copa do Mundo 2026: Os craques que podem ficar fora por lesão e os que já estão descartados Na Seleção Brasileira, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, é um desfalque confirmado Pelo Brasil, o ex-jogador do Palmeiras soma 11 partidas e cinco gols, além de atuações em que assumiu protagonismo no setor ofensivo. Com a saída praticamente confirmada da disputa, a concorrência pelas vagas no ataque ganha força nos meses que antecedem o Mundial. Hoje, Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e João Pedro aparecem entre os nomes mais consolidados na lista brasileira. Endrick e Igor Thiago seguem na briga por espaço, enquanto Neymar ainda tenta se recuperar fisicamente para disputar a última Copa do Mundo da carreira. Estêvão também se junta a outros jogadores brasileiros que devem ficar fora do torneio por lesão, como Rodrygo, Vanderson e Éder Militão. A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 estevão convocados para a copa do mundo carlo ancelotti seleção brasileira jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 20h32 Futebol Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva 11.05.26 18h44 FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Conduta violenta' e 'mão sancionável': CBF divulga análise do VAR no jogo entre Remo e Palmeiras Partida terminou empatada e teve polêmica envolvendo a arbitragem 11.05.26 10h06 FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 futebol Remo questiona arbitragem contra o Palmeiras e diz que vai apresentar lances em reunião Após a partida, executivo azulino citou possível toque de mão de jogador alviverde dentro da área não verificado pelo VAR 11.05.26 10h59 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05