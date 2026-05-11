Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026

A possível ausência de Estêvão na Copa do Mundo de 2026 mexe diretamente com o planejamento ofensivo da Seleção Brasileira. Segundo a repórter Monique Danello, da TNT Sports Brasil, o atacante do Chelsea sofreu uma ruptura de grau 4 na coxa direita e não deve ter tempo suficiente de recuperação para disputar o torneio.

O diagnóstico inicial do clube inglês aponta para um período prolongado longe dos gramados. Além do Mundial, a lesão também coloca em dúvida a participação do brasileiro no início da próxima temporada europeia.

A baixa representa mais um problema para Carlo Ancelotti na montagem do elenco para a Copa. Estêvão vinha sendo utilizado com frequência pelo treinador italiano desde o início do ciclo e ganhou espaço dentro da estrutura ofensiva da Seleção, principalmente em formações com quatro atacantes.

VEJA MAIS

Pelo Brasil, o ex-jogador do Palmeiras soma 11 partidas e cinco gols, além de atuações em que assumiu protagonismo no setor ofensivo. Com a saída praticamente confirmada da disputa, a concorrência pelas vagas no ataque ganha força nos meses que antecedem o Mundial.

Hoje, Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e João Pedro aparecem entre os nomes mais consolidados na lista brasileira. Endrick e Igor Thiago seguem na briga por espaço, enquanto Neymar ainda tenta se recuperar fisicamente para disputar a última Copa do Mundo da carreira.

Estêvão também se junta a outros jogadores brasileiros que devem ficar fora do torneio por lesão, como Rodrygo, Vanderson e Éder Militão.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C.