Copa do Mundo 2026: Os craques que podem ficar fora por lesão e os que já estão descartados Na Seleção Brasileira, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, é um desfalque confirmado Estadão Conteúdo 27.04.26 17h11 Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho direito em março, e precisou passar por cirurgia (Instagram @rodrygogoes) A lista de craques que estão fora da Copa do Mundo 2026 ganhou mais um novo integrante nesta segunda-feira, 27. O meia Xavi Simons, do Tottenham, teve confirmada lesão no ligamento do joelho sofrida durante a vitória sobre o Wolverhampton no último sábado, 25, e tem previsão de voltar aos gramados apenas em 2027. Na Seleção Brasileira, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, é um desfalque confirmado. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho direito em março, em duelo contra o Getafe, por La Liga. Já o zagueiro Éder Militão, também do time espanhol, lesionou gravemente o músculo da coxa esquerda recentemente, no jogo contra o Alavés, também pelo Campeonato Espanhol. A princípio, ele precisará passar por cirurgia e pode ficar afastado dos gramados por cinco meses. No entanto, segundo o portal ge, o defensor vai consultar um especialista na Finlândia para tentar jogar a Copa do Mundo. Outro brasileiro que corre o risco de ficar fora do Mundial é Estêvão, do Chelsea. O atacante sofreu estiramento no músculo posterior da coxa direita e deveria passar por cirurgia que o tiraria da disputa por um lugar na lista do italiano Carlo Ancelotti, que será anunciada no dia 18 de maio. Entretanto, ele busca voltar ao Brasil para tratar a lesão e estar pronto para a Copa. Companheiro de Rodrygo e Militão no Real Madrid, o meia Arda Guler, principal estrela da Turquia, teve lesão muscular no bíceps femoral da perna direita e corre risco de não representar sua nação nos gramados da América do Norte. Na França, Hugo Ekitike, atacante do Liverpool, rompeu o tendão de Aquiles na volta das quartas de final da Champions League contra o PSG. Como a previsão é de que ele se recupere entre nove e doze meses, ele não estará disponível para a seleção francesa. Outra preocupação do técnico Didier Deschamps é com o craque Kylian Mbappé, do Real, que já está fora dos últimos jogos da temporada da equipe espanhola por lesão no músculo da coxa esquerda. Inicialmente, a previsão é de que ele retorne a tempo para a Copa. Na Espanha, o atacante Samu, do Porto, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na semifinal da Taça de Portugal contra o Sporting, em fevereiro. Ele passou por cirurgia, está em processo de recuperação e não se recuperará a tempo do Mundial. Além dele, a estrela Lamine Yamal, do Barcelona, teve lesão muscular em duelo contra o Celta por La Liga e pode desfalcar a seleção espanhola no início da Copa. Pela seleção alemã, Serge Gnabry, meia do Bayern de Munique, é uma baixa certa. Na volta das quartas de final da Champions League, ele sofreu rompimento no músculo adutor da coxa direita do atleta e não se recuperará a tempo do Mundial. O veterano Luka Modric, do Milan, teve fraturas no rosto constatadas e já confirmou que está fora do resto da temporada no Milan. Além disso, ele preocupa a seleção da Croácia, que pode ficar sem capitão na disputa do Mundial. Já a Argentina, atual campeã do mundo, tem duas ausências confirmadas na zaga. Juan Foyth, do Villarreal, que lesionou o tendão de Aquiles, e Cristian Romero, do Tottenham, que machucou o ligamento cruzado do joelho direito, não vão defender o título nesta Copa. VEJA A LISTA DE DESFALQUES CONFIRMADOS NA COPA DO MUNDO: Brasil - Rodrygo (Real Madrid) Alemanha - Serge Gnabry (Bayern de Munique) Argentina - Juan Foyth (Villarreal) e Cristian Romero (Tottenham) Austrália - Lewis Miller (Blackburn Rovers) Egito - Mohamed Hamdy (Pyramids) Espanha - Samu Aghehowa (Porto) Estados Unidos - Patrick Agyemang (Derby County) França - Hugo Ekitike (Liverpool) Gana - Mohammed Salisu (Monaco) Holanda - Xavi Simmons (Tottenham) Inglaterra - Reece James (Chelsea) e Jack Grealish (Everton) Japão - Takumi Minamino (Monaco) Jordânia - Yazan Al-Naimat (Al-Arabi) Marrocos - Hamza Igamane (Lille) México - Luis Malagón (América-MÉX) Nova Zelândia - Oliver Sail (Auckland FC) Uzbequistão - Husniddin Aliqulov (Çaykur Rizespor) e Jaloliddin Masharipov (Esteghlal) A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. 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