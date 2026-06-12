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Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia

Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe

O Liberal
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Maxwell foi destaque na última temporada (Samara Miranda / Remo)

O atacante Maxwell,ex-Remo, encerrou sua passagem pelo Persija Jakarta, da Indonésia, após uma temporada de destaque no futebol asiático. Natural de Maceió (AL), o jogador foi o principal goleador da equipe na temporada 2025/26, com 16 gols e quatro assistências em 31 partidas disputadas.

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O desempenho colocou o atacante entre os principais nomes do elenco e contribuiu diretamente para a campanha do Persija, que terminou o Campeonato Indonésio na terceira colocação. Somados, os gols e assistências de Maxwell representaram cerca de um terço de todas as participações ofensivas da equipe na competição. O jogador avaliou de forma positiva a temporada e destacou a importância do trabalho realizado ao longo do ano para alcançar os números registrados.

“Foi uma boa temporada para nós, mesmo com o terceiro lugar na tabela. Acredito que consegui contribuir bastante para a equipe, ajudando meus companheiros com gols e assistências. São números que são fruto de muito trabalho no dia a dia, e muita dedicação dentro de campo. Não é fácil chegar a uma liga diferente, que muitas vezes não escutamos muito falar sobre como é. Mas é uma competição em que existe muita paixão dos torcedores e equilíbrio entre os principais clubes. Então, acredito que tenha sido uma boa experiência e consegui atingir uma marca importante para mim e para o clube”, afirmou.

image Maxwell pelo Persija (Divulgação / Instagram / @emaxwellsouza95)

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A passagem pelo futebol indonésio representou mais uma experiência internacional na carreira do atacante. Antes de chegar a Jacarta, Maxwell acumulou passagens por clubes como Kalmar FF, da Suécia, Cuiabá, Sport, Guarani, Chapecoense e Náutico. O atacante chegou ao Persija em 2025, após defender o Remo. Segundo ele, a adaptação ao novo país exigiu superar desafios relacionados à cultura, ao idioma e ao estilo de vida.

“A adaptação a uma nova liga e a uma cultura diferente é sempre complicado no início. Tem a barreira do idioma e do estilo de vida diferente, por exemplo. Mas acredito que é importante vivenciar essas diferentes experiências, e descobrir que existe muita competitividade e uma paixão muito grande pelo esporte por lá também, como mencionei. Então acredito que seja uma vivência que agregou bastante para minha carreira e me preparou ainda mais para enfrentar novas experiências. O que levo de mais valioso é que mesmo em um país diferente, consegui mostrar meu trabalho, sempre com muita humildade e dedicação, em campo e fora dele, e estou sempre pronto para os próximos desafios”, disse.

A saída de Maxwell do Persija foi anunciada pelo clube no início deste mês. Antes da transferência para a Indonésia, o atacante estava no Remo. O jogador conquistou o título do Campeonato Paraense de 2025 e integrou o elenco que garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

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