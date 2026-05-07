Casemiro fala sobre Endrick: 'Não podemos dizer que vai solucionar nossos problemas na Copa' O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. Estadão Conteúdo 07.05.26 14h11 Endrick, do Lyon (Instagram @ol) Capitão da seleção brasileira e nome de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro vem sendo bastante questionado sobre a Copa do Mundo nos últimos dias e, com personalidade, vem encarando as perguntas polêmicas. Depois de cravar que Neymar "seria útil" nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México, o volante minimizou uma possível importância do jovem atacante Endrick. Participando de muitos gols no Lyon, na França, a revelação do Palmeiras não esconde que está sob enorme expectativa de ser convocado por Ancelotti. Ainda mais com as lesões graves de Rodrygo, baixa confirmada no Mundial, e Estêvão, ainda na luta por recuperação. Casemiro até abre as portas para Endrick na seleção brasileira, mas minimiza sua importância e tira um certo peso das costas do atacante que ainda busca se firmar na Europa - está emprestado pelo Real Madrid, onde foi pouco aproveitado justamente por Ancelotti. "Primeiro o jogador tem de jogar, independe de onde seja, precisa estar sempre competindo, não importa o nível da competição. Mas, assim... Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem", destacou Casemiro, em entrevista à TNT Sports. O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. "Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver. A gente sabe que têm jogadores de frente que precisam puxar mais, tirar mais da equipe", explicou o capitão. Nada, contudo, de menosprezar o atacante do Lyon. "(Endrick) já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon... Mas a gente tem de ter um pouco de paciência. Até mesmo por isso (pressão por convocação), acaba prejudicando o jogador. A gente sabe, inúmeros e inúmeros jogadores que acabam se prejudicando. Então é preciso um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não colocar pressão. É importante blindar esses jogadores." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Casemiro Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 Futebol Papão na sua versão demolidora 07.05.26 10h33 Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Revanche? Paysandu reencontra o Nacional-AM na final da Copa Norte após goleada histórica Equipes avançaram à decisão, e Papão buscará “revanche” por derrota na primeira fase 07.05.26 10h26 futebol Paysandu avalia mandar final da Copa Norte contra o Nacional no Mangueirão Clube bicolor fará reunião para definir os detalhes da partida 07.05.26 11h51 Presidente do Paysandu celebra vitória na Copa Norte e provoca: 'Os outros que fiquem com inveja' Clube bicolor superou o Águia de Marabá na semifinal e vai encarar o Nacional na decisão 07.05.26 11h12 FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42