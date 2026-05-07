Casemiro fala sobre Endrick: 'Não podemos dizer que vai solucionar nossos problemas na Copa'

Capitão da seleção brasileira e nome de confiança do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro vem sendo bastante questionado sobre a Copa do Mundo nos últimos dias e, com personalidade, vem encarando as perguntas polêmicas. Depois de cravar que Neymar "seria útil" nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México, o volante minimizou uma possível importância do jovem atacante Endrick.

Participando de muitos gols no Lyon, na França, a revelação do Palmeiras não esconde que está sob enorme expectativa de ser convocado por Ancelotti. Ainda mais com as lesões graves de Rodrygo, baixa confirmada no Mundial, e Estêvão, ainda na luta por recuperação.

Casemiro até abre as portas para Endrick na seleção brasileira, mas minimiza sua importância e tira um certo peso das costas do atacante que ainda busca se firmar na Europa - está emprestado pelo Real Madrid, onde foi pouco aproveitado justamente por Ancelotti.

"Primeiro o jogador tem de jogar, independe de onde seja, precisa estar sempre competindo, não importa o nível da competição. Mas, assim... Foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver e ter a sensação de jogar, mas é muito jovem. A gente não pode colocar uma pressão nele, não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem", destacou Casemiro, em entrevista à TNT Sports.

O volante ainda ressaltou que nem sabe se Endrick será convocado. "Se ele for para a Copa do Mundo, e temos de ser realistas que ele ainda não é do grupo, a gente não pode botar uma pressão de que vai resolver, que vai entrar nos jogos para resolver. A gente sabe que têm jogadores de frente que precisam puxar mais, tirar mais da equipe", explicou o capitão.

Nada, contudo, de menosprezar o atacante do Lyon. "(Endrick) já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon... Mas a gente tem de ter um pouco de paciência. Até mesmo por isso (pressão por convocação), acaba prejudicando o jogador. A gente sabe, inúmeros e inúmeros jogadores que acabam se prejudicando. Então é preciso um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não colocar pressão. É importante blindar esses jogadores."