Presidente da CBF deseja que Ancelotti renove contrato antes de convocação da seleção para Copa Estadão Conteúdo 30.04.26 21h06 Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), disse nesta quinta-feira, 30, que deseja que o técnico italiano Carlo Ancelotti renove o contrato antes da convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi concedida ao portal Ge após o Congresso da Fifa, em Vancouver, no Canadá. "A ideia é que na última convocação (dia 18 de maio) ele já esteja com o contrato assinado. Restam ajustes jurídicos, algumas coisas básicas. O desejo dele e da CBF é renovar, a gente acredita no trabalho dele", declarou Xaud, que esteve acompanhado do italiano no Congresso da Fifa. Segundo o mandatário da CBF, a negociação pela permanência de Ancelotti no próximo ciclo está bem próxima de ter um desfecho. "Confiamos muito nele, não é por nada que estamos próximo de assinatura dele para 2030. Estamos bem representados, bem atendidos com relação ao técnico." Dono do maior salário entre técnicos de seleções, o italiano, anunciado em maio de 2025, recebe cerca de R$ 63,4 milhões (10 milhões de euros) por ano. O novo acordo terá as mesmas condições, com a inclusão de ajustes em bonificações por conquistas. De acordo com o contrato atual, Ancelotti pode embolsar um bônus de R$ 31,7 milhões (5 milhões de euros) caso o Brasil chegue ao hexa no Mundial deste ano. Em fevereiro, o italiano admitiu o desejo de continuar seu trabalho à frente da seleção no ciclo do próximo Mundial. "Creio que vou renovar com o Brasil por quatro anos. Estou em um trabalho novo, eu gosto muito." No dia 18 de maio, Ancelotti irá anunciar os 26 jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A estreia da seleção será no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Copa do Mundoa Carlo Ancelotti Samir Xaud contrato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01