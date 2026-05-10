Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada O Liberal 10.05.26 20h03 O Paysandu vai terminar a 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro mantendo a liderança da competição. Mesmo sem entrar em campo neste domingo (10), o Papão foi beneficiado pelos resultados dos adversários diretos na tabela. O principal resultado favorável foi a derrota do Amazonas por 1 a 0 para o Figueirense, em pleno Carlos Zamith, em Manaus. O time amazonense iniciou a rodada na liderança, mas perdeu a posição após o tropeço diante da equipe catarinense. Além disso, outros concorrentes diretos também deixaram pontos pelo caminho. Volta Redonda e Ferroviária empataram sem gols, enquanto Barra-SC e Caxias também ficaram no 0 a 0. VEJA MAIS Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final Segue o líder! Com os resultados da rodada, o Paysandu permanece na primeira colocação da Série C, com 14 pontos conquistados em seis partidas. A equipe bicolor soma quatro vitórias e dois empates, mantendo invencibilidade na competição. O Amazonas aparece logo atrás, com 13 pontos. Brusque, Ypiranga-RS, Maranhão, Maringá, Barra-SC e Guarani completam o grupo dos oito primeiros colocados. Ainda na noite deste domingo, o Brusque recebe o Ypiranga. Se vencer, o clube catarinense também chega a 14 pontos, mas com menos gols feitos que o Lobo paraense. O quadricolor só tira a liderança do Papão se golear o time gaúcho. Confira os resultados que ajudaram o Paysandu Volta Redonda 0 x 0 Ferroviária Barra-SC 0 x 0 Caxias Amazonas 0 x 1 Figueirense Próximos jogos do Papão Pela Série C, o Paysandu volta a campo em confronto difícil contra o Caxias-RS, no domingo (17), às 16h. Antes, na quarta-feira (13), o Papão tem um confronto quase impossível contra o Vasco em São Januário, pela Copa do Brasil. O Bicolor precisa reverter derrota de 2 a 0 no Mangueirão para poder se classificar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paysandu Brasileiro Série C série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU NO TOPO Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada 10.05.26 20h03 Série C Juninho celebra gol da vitória e liderança do Paysandu: 'Sempre vamos querer os três pontos' Atacante saiu do banco aos 27 minutos do segundo tempo e marcou nos acréscimos o gol do triunfo bicolor sobre o Anápolis, na Curuzu 09.05.26 20h57 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02 clima Arbitragem paralisa jogo entre Paysandu e Anápolis-GO na Curuzu pelas fortes chuvas Não há previsão para retorno da partida 09.05.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00