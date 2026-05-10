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Amazonas perde em casa e beneficia Paysandu, que segue líder na Série C

O Papão soma quatro vitórias e dois empates, mas tem um confronto difícil fora de casa na próxima rodada

O Liberal

O Paysandu vai terminar a 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro mantendo a liderança da competição. Mesmo sem entrar em campo neste domingo (10), o Papão foi beneficiado pelos resultados dos adversários diretos na tabela.

O principal resultado favorável foi a derrota do Amazonas por 1 a 0 para o Figueirense, em pleno Carlos Zamith, em Manaus. O time amazonense iniciou a rodada na liderança, mas perdeu a posição após o tropeço diante da equipe catarinense.

Além disso, outros concorrentes diretos também deixaram pontos pelo caminho. Volta Redonda e Ferroviária empataram sem gols, enquanto Barra-SC e Caxias também ficaram no 0 a 0.

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Segue o líder!

Com os resultados da rodada, o Paysandu permanece na primeira colocação da Série C, com 14 pontos conquistados em seis partidas. A equipe bicolor soma quatro vitórias e dois empates, mantendo invencibilidade na competição.

O Amazonas aparece logo atrás, com 13 pontos. Brusque, Ypiranga-RS, Maranhão, Maringá, Barra-SC e Guarani completam o grupo dos oito primeiros colocados.

Ainda na noite deste domingo, o Brusque recebe o Ypiranga. Se vencer, o clube catarinense também chega a 14 pontos, mas com menos gols feitos que o Lobo paraense. O quadricolor só tira a liderança do Papão se golear o time gaúcho.

Confira os resultados que ajudaram o Paysandu

  • Volta Redonda 0 x 0 Ferroviária
  • Barra-SC 0 x 0 Caxias
  • Amazonas 0 x 1 Figueirense

Próximos jogos do Papão

Pela Série C, o Paysandu volta a campo em confronto difícil contra o Caxias-RS, no domingo (17), às 16h.

Antes, na quarta-feira (13), o Papão tem um confronto quase impossível contra o Vasco em São Januário, pela Copa do Brasil. O Bicolor precisa reverter derrota de 2 a 0 no Mangueirão para poder se classificar.

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