Apresentado no Paysandu, Bruno Bispo diz que clube 'não é time de Série C'

O Paysandu apresentou nesta sexta-feira (27) o zagueiro Bruno Bispo, reforço para a sequência da temporada. Com passagem recente pelo Clube do Remo em 2024, o defensor retorna a Belém agora para defender o rival e destacou a grandeza do novo clube, mesmo na disputa da Série C.

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“Tenho algum conhecimento da cidade de Belém, passei um ano muito bem, conquistei alguns objetivos. Creio que não tem muita mudança, acho que a única mudança que tem é que o Paysandu está vindo jogar a Série C, mas creio que não é um time de Série C, o Paysandu tem que estar jogando nos grandes cenários, Série B, Série A”, afirmou.

O jogador também garantiu estar pronto para atuar. “Vinha atuando, jogando o mineiro pelo North, clube novo, joguei meu último jogo dia sete, então esto com ritmo de jogo, estou a disposição do treinador, espero que ele possa ver com carinho, e esperar pra poder fazer minha estreia pelo papão”, disse.

Com experiência na competição, inclusive pelo próprio Remo, Bruno Bispo destacou o nível de dificuldade da Série C. “Joguei algumas Série C, tive alguns acessos, todos sabem. É um campeonato difícil, não é fácil, creio que é um dos campeonatos mais difíceis pelo fator de não ser de ida e volta, é tiro curto”, pontuou.

Por fim, o zagueiro ressaltou a cobrança por resultados em um clube do tamanho do Paysandu. “Quando você chega pra jogar num time de massa igual o Paysandu, é inevitável, todos os campeonatos que o Paysandu for jogar, a obrigação é ser campeão”, concluiu.