Apresentado no Paysandu, Bruno Bispo diz que clube 'não é time de Série C' Ex-Remo, zagueiro destaca obrigação por títulos, experiência na competição e se coloca à disposição para estrear O Liberal 27.03.26 19h28 O Paysandu apresentou nesta sexta-feira (27) o zagueiro Bruno Bispo, reforço para a sequência da temporada. Com passagem recente pelo Clube do Remo em 2024, o defensor retorna a Belém agora para defender o rival e destacou a grandeza do novo clube, mesmo na disputa da Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Tenho algum conhecimento da cidade de Belém, passei um ano muito bem, conquistei alguns objetivos. Creio que não tem muita mudança, acho que a única mudança que tem é que o Paysandu está vindo jogar a Série C, mas creio que não é um time de Série C, o Paysandu tem que estar jogando nos grandes cenários, Série B, Série A”, afirmou. O jogador também garantiu estar pronto para atuar. “Vinha atuando, jogando o mineiro pelo North, clube novo, joguei meu último jogo dia sete, então esto com ritmo de jogo, estou a disposição do treinador, espero que ele possa ver com carinho, e esperar pra poder fazer minha estreia pelo papão”, disse. Com experiência na competição, inclusive pelo próprio Remo, Bruno Bispo destacou o nível de dificuldade da Série C. “Joguei algumas Série C, tive alguns acessos, todos sabem. É um campeonato difícil, não é fácil, creio que é um dos campeonatos mais difíceis pelo fator de não ser de ida e volta, é tiro curto”, pontuou. Por fim, o zagueiro ressaltou a cobrança por resultados em um clube do tamanho do Paysandu. “Quando você chega pra jogar num time de massa igual o Paysandu, é inevitável, todos os campeonatos que o Paysandu for jogar, a obrigação é ser campeão”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CHEGOU Apresentado no Paysandu, Bruno Bispo diz que clube 'não é time de Série C' Ex-Remo, zagueiro destaca obrigação por títulos, experiência na competição e se coloca à disposição para estrear 27.03.26 19h28 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 Futebol Paysandu acerta contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada Destaque do Cametá no Parazão 2026, jogador de 23 anos assina até o fim do ano e reforça o meio-campo bicolor 27.03.26 14h26 O TORRE Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco 26.03.26 19h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20