Jogador Lukinha compartilha tratamento após ter perna dilacerada em acidente de moto

Em agosto de 2023, o jogador Lukinhas sofreu um grave acidente de moto em Paragominas e ficou vários dias internados. Na ocasião, algumas imagens ganharam as redes sociais. Nelas, o jogador estava deitado de bruços no chão e sua perna estava dilacerada.

Uma comoção ganhou as redes sociais, algumas pessoas lamentando pelo ocorrido, outras se colocando à disposição para ajudar o atleta da Tuna, que iria de afastar dos gramados por tempo indeterminado.

Agora essas mesmas imagens fortes ganharam outro sentido. O jogador compartilhou no seu perfil no Instagram este vídeo do acidente com alguns adicionais. Lukinhas mostrou um pouco da sua recuperação ao longo desses três meses de tratamento.

O jogador mostrou suas cicatrizes, o tempo que passou usando fixador e sessões de fisioterapia, mas comemorou a sua trajetória de recuperação.

“Eu agradeço muito a Deus pela vida, por ter me dado mais uma oportunidade de sorrir. Depois de ter sofrido esse acidente e ficado 8 dias em coma e 33 dias no hospital. Tenho gratidão a todos que cuidaram de mim e a toda minha família por nunca me deixar fraquejar. Hoje estou em processo de recuperação e me sinto cada vez melhor e sigo focado para que logo logo eu volte a fazer o que amo.🙏🏼🙏🏼”, escreveu Lukinhas.

Dezenas de jogadores deixaram seu apoio na publicação:

Fidelis Pereira: “Isco do Norte, tu é um guerreiro abençoado… tenho certeza que breve breve estará conosco dando aqueles tapas de qualidade na bola !!! Força irmão, TMJ sempre ❤️”.

Fredson: “Deus no controle irmão! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻”

Talisson: “Forças irmão, que Deus esteja a frente de sua recuperação, em breve estará de volta eu creio 🙏🏼”

Lukinhas já vestiu a camisa de vários clubes do estado, como Castanhal, Bragantino, Parauapebas e Remo. A sua última partida na temporada foi dia 08 de agosto, com a Tuna Luso pela Série D, dias antes do acidente.