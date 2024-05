Com gol de ex-Paysandu, Remo perde para o Botafogo-PB e se complica ainda mais na Série C

O Remo perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-PB neste domingo (05/05), pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. O resultado, que escancarou deficiências graves do elenco azulino, sobretudo no sistema defensivo, foi formado ainda na primeira etapa, com gol de Pipico, ex-Paysandu, para o Belo. Além disso, a derrota acentuou ainda mais a crise no Baenão, gerada pela sequência de sete jogos sem vencer do Time de Periçá.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Olhando para a tabela, a situação do Remo na Série C se torna ainda mais delicada. O Leão está na vice-lanterna da Terceirona, com nenhum ponto conquistado em três rodadas. A equipe só não é a última colocada porque tem saldo de gol melhor que o Floresta-CE. Por outro lado, o Botafogo-PB está na ponta da classificação, dividindo a liderança com o Figueirense-SC.

O Leão volta a campo pela Série C no próximo domingo (12/05), Dia das Mães. Às 19h, o time azulino recebe o Floresta-CE, lanterna, no Baenão, numa espécie de "jogo dos desesperados". Já o Botafogo-PB, em condição confortável, visita o Volta Redonda, no mesmo dia e horário.

Veja como foi o jogo LANCE A LANCE

Primeiro tempo

Letárgico. Assim que o Remo pode ser definido no primeiro tempo diante do Botafogo-PB. Com uma formação diferente da habitual - a sétima em sete jogos - a torcida azulina esperava uma equipe mais ofensiva diante o Belo, fora de casa. No entanto, o Leão pouco produziu e viu o adversário chegar várias vezes ao gol de Marcelo Rangel. Resultado: vitória parcial do time da casa com bastante facilidade.

O primeiro terço da etapa inicial até foi de maior igualdade. O Belo tinha mais a bola, mas o Remo não abria mão de jogar. Ambas as equipes finalizavam a gol, mas em jogadas de pouco perigo. O lance mais perigoso ocorreu aos 17 minutos, quando Joãozinho, do Botafogo-PB, chutou perto de Marcelo Rangel. O lance, inclusive, marcaria um ponto de virada na partida.

A partir de então, o Belo começou a gostar do jogo. A equipe da casa aproveitava erros de saída de bola azulina para começar a pressionar a defesa do Leão. Em uma dessas falhas, Ícaro saiu mal, Thallyson recuperou a bola pela esquerda e cruzou na medida para Pipico, ex-Paysandu, finalizar para o gol e abrir o placar, aos 29 minutos.

A sequência da partida evidenciou ainda mais as fragilidades do elenco azulino. A lateral-esquerda, composta pelo estreante Helder, continuou sendo ponto de fragilidade. O meio-campo, pouco criativo, se espaçou ainda mais da defesa, gerando uma brecha no setor, bem aproveitada pelo Botafogo-PB. O Belo até chegou mais duas vezes ao gol antes do intervalo, com Dudu e Pipico, mas pecaram na finalização no momento decisivo.

Segundo tempo

Como era esperado desde o primeiro tempo, o Remo não voltou melhor para a etapa final. A equipe azulina escancarou ainda mais os problemas defensivos e de criação que a equipe possui. O Botafogo-PB, por sua vez, forçou um segundo gol logo depois do intervalo, mas logo em seguida preferiu segurar o jogo e administrar o placar. O Leão até lutou pelo empate, mas na base do "abafa", com pouca organização e não conseguiu marcar na meta adversária.

Logo nos primeiros minutos de jogo, o Remo levou alguns sustos. Aos 5 minutos, Joãozinho entrou livre dentro da área azulina, mas finalizou errado, na cara do gol. No minuto seguinte, Pipico perdeu a chance mais flagrante de gol, obrigando Marcelo Rangel a salvar na linha do gol.

Para piorar ainda mais a condição do Remo, que era duramente pressionado, a equipe ainda perdeu dois importantes jogadores do sistema de criação lesionados. Janderson e Matheus Anjos precisaram ser substituídos por João Afonso e Kanu e, dessa forma, o Leão perdeu refino no momento de gerar oportunidades de gol.

A segunda metade do segundo tempo seguiu uma receita já conhecida de times desesperados: ligação direta para o ataque e cruzamentos na área. Assim, com pouca criatividade, o Remo buscou igualar o marcador. As entradas de Pedro Vitor e Echaporã, já na parte final do jogo, até deram mais gás ao Leão pelas pontas, mas que não foram suficientes para impedir mais uma derrota pela Terceirona.

Ficha técnica:

Botafogo-PB 1 x 0 Remo

Terceira rodada da Série C

Data: 6 de março de 2024

Hora: 16h30

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa, Paraíba

Arbitragem: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Diogo Berndt (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

Gol: Pipico 29'/1T (BOT)

Cartões amarelos: Dudu (BOT); Ícaro, Hélder Santos, João Afonso, Pavani e Pedro Vitor (REM)

Botafogo-PB: Dalton; Lenon (Erick), Reniê, Wendell Lomar e Evandro; Thallyson, Edmundo e Bruno Leite (Gama); Dudu (Warley Jr), Joãozinho (Paulinho) e Pipico. Evaristo Piza.

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Ligger e Helder Santos; Jaderson (João Afonso), Pavani (Adsson) e Matheus Anjos (Kanu); Sillas (Pedro Vitor), Cachoeira (Echaporã) e Matheus Lucas. Técnico: Gustavo Morínigo.