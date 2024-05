Paraense Voador, Michel Pereira aplica finalização inédita e vence no UFC 301; vídeo

No UFC 301, realizado no último sábado (04/05), no Rio de Janeiro, o lutador brasileiro Michel Pereira mostrou um verdadeiro espetáculo em frente à sua torcida. Contra Ihor Potieria, Pereira venceu por finalização relâmpago em apenas 54 segundos.

Conhecido como o "Paraense Voador", Pereira demonstrou versatilidade com um salto mortal para trás, além de uma trocação eficiente e habilidades de jiu-jitsu. Essa combinação de técnicas foi suficiente para "apagar" o oponente.

Essa vitória representa um avanço na carreira de Michel Pereira na divisão dos médios (até 83,9kg), onde anteriormente se destacava nos meio-médios (até 77,1kg). O atleta agora mantém sua invencibilidade em três desafios na categoria, totalizando oito triunfos consecutivos em sua carreira.

Escalado de última hora para o evento, Potieria pouco pôde fazer no combate. O ucraniano acumula agora três derrotas nos últimos cinco embates