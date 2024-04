Popó volta a alfinetar Vitor Belfort sobre luta e dá ultimato: 'Quem tá pipocando é você'

Acelino Popó entrou no cage do FMS Fight Night 3, em Curitiba (PR), com um ultimato para Vitor Belfort, ex-campeão do UFC, convidando-o para resolver uma desavença que vem se arrastando há meses na internet.

Popó estabeleceu um limite de peso de 85kg para o embate entre eles e deixou claro que, se Belfort não concordar, ele buscará outro oponente para lutar em setembro, no FMS 5. "Vitor, quem está recuando agora é você. Nem eu, nem você. Você sugeriu 89kg, podemos lutar com 85kg. Simples assim. A bola está na sua quadra. Caso contrário, encontraremos outro lutador para o Fight Music Show 5, onde farei minha despedida do boxe", afirmou o campeão de boxe.

Popó assegurou que a luta aconteceria, enquanto Belfort negou, chamando o anúncio de "fake news". Agora, Popó reiterou que a condição será de 85kg para finalizar o acordo da luta.

O tetracampeão mundial de boxe explicou que sempre competiu na categoria de 75kg, mas teve que ganhar 10kg para enfrentar Bambam. Após essa luta, precisou perder os 10kg novamente para retornar ao seu peso habitual. Assim, para aceitar o desafio, o baiano de 48 anos se comprometeu a alcançar os 85kg para firmar a luta no FMS e realizar sua despedida dos ringues.

Popó continua invicto. Primeiro, "empatou" com Whindersson Nunes em uma luta de exibição, depois venceu José "Pelé" Landy, nocauteou Junior Duble, derrotou Kleber Bambam e superou o empresário Guilherme Grillo.