Vitor Belfort critica Popó antes de luta contra Bambam e desafia o lutador: ‘Vou te dar uma coça’

Horas antes do lutador de boxe Acelino “Popó” Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam se enfrentarem no Fight Music Show, no último sábado (24), o pugilista Vitor Belfort se manifestou nas redes sociais sobre a luta, detonou o baiano e ainda o desafiou ao afirmar: “Vou te dar uma coça”, disse. Na publicação, Belfort comentou sobre o duelo da noite e teceu críticas a Popó. O post viralizou nas redes sociais.

No vídeo, Belfort adiantou aos seguidores que pretende enfrentar Popó e já está se preparando: “Voltei a treinar. Em breve vou anunciar luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirado mundialmente. E vale a pena você investir o seu dinheiro no pay-per-view. Mas o pay-per-view de hoje [sábado, 24] eu acho uma sem vergonhice do Popó”, disparou ele.

Em seguida, o pugilista comentou o comportamento do rival. “O Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Bambam, estou desejando muita sorte para você, sei que não é fácil, você nunca foi lutador, está buscando lutar. Espero que você possa acertar um pombo sem asa. Mas você, Popó, não tem meu respeito. Você começou a falar de José Aldo, de Vitor Belfort, começou a abrir a boca”, afirmou.

“Meu irmão, para, sua cara está toda deformada. Para de ir nesse médico, seu botox está muito mal colocado. Esse seu botox é mexicano, não é real. Se tu não ganhar, esquece, nem vai lutar comigo. Mas, se ganhar, vou te dar uma coça. Está preparado?”, desafiou Belfort.

Nos comentários, os seguidores recordaram a trajetória do pugilista: “Vítor Belfort que já amargou tantas derrotas querendo aparecer novamente. Conseguiu”, escreveu um internauta. “Tira o pé do Spider da boca pra falar”, debochou outro seguidor. “Popó é uma lenda e está curtindo esse lance por dinheiro. O tempo do cara já passou, não tem que provar nada para ninguém mais”, postou um terceiro.