Ronaldo deve assinar venda de 90% da SAF do Cruzeiro em breve; veja valores

Ronaldo está perto de fechar negócio com o empresário Pedro Lourenço, dono de uma grande rede de supermercado em Minas Gerais, para a venda de partes do Cruzeiro. Assim, o investidor seria o sócio-majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube enquanto o ex-jogador de futebol deixaria de administrar o time.

De acordo com as informações divulgadas, as negociações entre os dois estão avançadas e o negócio pode ser fechado em breve. Ronaldo está no Brasil, mas deve voltar a Europa na próxima quarta-feira (1°).

Ainda segundo as informações, o valor da transação deve girar em torno de R$ 600 milhões por 90% das ações do clube. O site Itatiaia divulgou que os 100 milhões injetados por Lourenço na SAF em 2023 vão ser convertidos em 20% das ações.

Já pelos outros 70%, controlados por Ronaldo, o empresário terá de pagar R$ 150 milhões em 2024 e mais R$ 350 milhões em até 10 anos. Assim, Pedro Lourenço assumirá as responsabilidades fiscais e dívidas do Cruzeiro. Os 10% restantes seguem com a Cruzeiro Associação.

Gabriel Lima deve seguir como CEO do clube mineiro, já que Lourenço confia no trabalho do dirigente.

Ronaldo havia comprado 90% do Cruzeiro em dezembro de 2021 por cerca R$ 400 milhões e assumiu as dívidas do clube. Na época, o clube estava na segunda divisão do futebol brasileiro. No ano seguinte, a equipe mineira retornou a Série A do Brasileirão.