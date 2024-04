VAR, relatórios e nomes: saiba o que John Textor, da SAF Botafogo, mostrou aos senadores na CPI

A missão de John Textor em Brasília foi concluída. O proprietário da SAF do Botafogo apresentou suas evidências em uma sessão secreta no Senado nesta segunda-feira (22), mantendo as investigações da CPI sobre manipulações de jogos e apostas esportivas. Os parlamentares concordaram em buscar mais provas por meio de depoimentos adicionais.

Textor foi o primeiro a depor devido às suas declarações recentes. Ele afirmou anteriormente que "tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos" e acusou cinco jogadores do São Paulo de manipular uma derrota para o Alviverde no Brasileirão do ano passado.

Após uma hora de perguntas, principalmente do deputado Romário (PSB-RJ) para Textor, todos participaram de uma reunião secreta, sem acesso à imprensa. Romário não estava presente devido a problemas de saúde, mas foi representado por um assessor.

Durante a reunião privada, Textor apresentou suas evidências e revelou nomes supostamente envolvidos em manipulação de resultados, além de mostrar jogos baseados em relatórios da empresa francesa "Good Game!".

As discussões se estenderam para além do conteúdo textual, com Textor exibindo vídeos que sugeriam movimentos suspeitos em partidas. Essas evidências já haviam sido apresentadas ao vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, em uma reunião anterior.

Relatório com supostos indícios de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro. (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Um destaque foi a análise das decisões do VAR, com Textor apontando discrepâncias entre o que é visto pelos árbitros e espectadores e o que realmente ocorreu em campo. Essa apresentação foi considerada impressionante pelos presentes.

Textor saiu da reunião satisfeito com o progresso e a receptividade. Suas informações foram suficientes para manter as investigações, e a CPI planeja convocar Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Julio Casares, presidente do São Paulo, para depor.

O que disseram os senadores?

Jorge Kajuru

- Nós chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento a diversos indícios, não queremos falar em provas. Foram indícios importantíssimos. Não quero dizer que participamos de uma conversa de uma hora, teve muito conteúdo. Foi prazeroso, a gente só tem que agradecer a toda equipe, muito bem qualificada. Não se tratou apenas do CEO do Botafogo trazer indícios do Botafogo, ele mostrou outros jogos, outras imagens. Temos indícios suficientes para investigar independentemente quem nos interesse em próximas reuniões.

Carlos Portinho

- Quero agradecer ao nosso convidado. Ele é o mensageiro e é importante que todos aqueles que nos assistem e que tenham denúncias para fazer. Há conteúdo. Me espanta como a CBF, a maior responsável pela integridade no futebol no Brasil, não foi a fundo, como o STJD, que trabalhei durante minha carreira, não foram a fundo nisso. Há elementos técnicos nisso. Há razões para investigar. O que Textor trouxe podem não ser evidências claras, já com pedidos de prisões, mas são fundamentais para preservação da integridade e para quem pense em fraudar, que desiste. Com o que nos traz a tecnologia, é imensurável. Deve ser dado crédito a todo material que foi produzido. Espero que essa CPI muitos John Textor, que venha e denuncie com conteúdo, porque iremos sem medo. Aqui nós damos credibilidade. Se você estiver 100% certo ou 100% errado, já valeu, porque sairemos daqui com melhorias para o futebol brasileiro. O que você nos traz aqui é, no mínimo, um alerta que o governo e as federações precisam se preparar rápido. Há casos de má preparação e edição do VAR, mudança do que se assiste na TV. Quero dizer a você, John Textor, e digo como torcedor de outro time, que o resultado é consequência da boa gestão financeira. O que você está fazendo com o Botafogo é exemplar e a torcida deveria ter orgulho do que o clube fez ano passado.

Hiran Gonçalves

- Eu quero agradecer a presença do John Textor e como já foi falado, as evidências são muito claras que precisamos nos abordar as investigações. Isso vai se tornar público. Quando os jogadores virem o que nós vimos ali, vão pensar duas vezes em arrumar resultados. Ficarão com a orelha em pé. Quero pedir como botafoguense que contrate dois zagueiros rápido, porque Lucas Halter e Bastos estão fazendo a gente sofrer (risos).

Eduardo Girão

- Quero cumprimentar mais uma vez o John Textor pela vinda aqui, dizer que os indícios realmente transcenderam a questão do comportamento dos jogadores, mas foram para o VAR. Temos que entender porque que aconteceu, o que a CBF tomou de providência ou não. Nós estamos aqui para proteger o futebol brasileiro, é um patrimônio do nosso povo. O advento das apostas esportivas me preocupa, eu recebo muitos torcedores que perderam e a médio prazo os clubes vão perder, porque os torcedores vão deixar de pagar. Nós temos que tomar medidas com a questão de patrocínio nas camisas, divulgação, jogadores fazendo propagandas, isso tudo gera conflito de interesse. Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro.