Brasileirão vai parar? entenda a polêmica que pode interromper o campeonato

Em meio a acusações de manipulação de resultados feitas por John Textor , proprietário da SAF do Botafogo , a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) expressa preocupação com o desenrolar do Campeonato Brasileiro . Em comunicado oficial, a entidade afirma que a competição está sob escrutínio devido às alegações de Textor.

De acordo com a ANAF, a maioria dos árbitros do quadro nacional apoia a decisão de paralisar o campeonato. Além disso, a associação está em conflito com a administração de Ednaldo Rodrigues , atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) .

A ANAF declara que alguns árbitros estão insatisfeitos e planejam protestos durante as próximas rodadas do Brasileirão. Em uma nota assinada pelo presidente Salmo Valentim, a entidade critica tanto Ednaldo Rodrigues quanto Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem, acusando o primeiro de não pagar salários à arbitragem feminina e considerando o segundo "despreparado para o cargo que ocupa, sem nenhum projeto".

"Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser suspenso! Uma significativa parcela dos árbitros está pronta para levantar essa bandeira devido à crescente indiferença e falta de consideração do presidente da CBF, que deveria, em respeito ao esporte, considerar sua renúncia", declara a ANAF na nota.

A manifestação da ANAF ocorre como consequência do depoimento de John Textor na CPI da Manipulação de Jogos, quando o dirigente apresentou relatórios da Good Game! que, segundo ele, sustentam as acusações de manipulação no Brasileirão.

A Good Game! é uma empresa francesa, fundada em 2019, que foi contratada por John Textor para fazer relatórios sobre alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, em especial do Botafogo e de alguns adversários diretos do alvinegro carioca na briga pelo título da Série A. A pedido da Ferj, a entidade também avaliou jogos do Carioca deste ano, principalmente os clássicos, semifinais e final.

Leia a nota na íntegra:

Não há outro caminho: é preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato brasileiro já nas próximas rodadas.

Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade, do que, por exemplo, em pagar as árbitras que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol e à arbitragem brasileira.

Eu já disse algumas vezes que Wilson Seneme é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele?

Não precisa ser especialista no assunto para atestar que o ex-diretor de árbitros da Conmebol, demitido após pressão de alguns países, por bom senso, diante de tudo o que estamos vendo e vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso pōe não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem.

Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado! E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar!