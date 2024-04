John Textor, dono da SAF Botafogo, presta depoimento sobre manipulação de resultados no futebol

John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, foi convocado pela Polícia Civil para prestar depoimento na tarde de quarta-feira, no Rio de Janeiro, após a abertura de um inquérito para investigar suas alegações sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. O ge teve acesso aos bastidores do depoimento de três horas que o norte-americano concedeu na Cidade da Polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia do Consumidor (DECON), porém, em um procedimento incomum, Textor não foi interrogado na sede da DECON. Ele foi recebido em um prédio adjacente, também na Cidade da Polícia, em um ambiente mais reservado do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE).

O proprietário da SAF alvinegra chegou ao local por volta das 16h acompanhado por três advogados e seguranças em uma van. Durante aproximadamente três horas, ele relatou diversos jogos no futebol brasileiro que ele suspeita terem sido manipulados, incluindo o clássico em que o Palmeiras venceu o São Paulo por 5 a 0 no Brasileirão de 2023.

Durante o depoimento, ele mencionou os nomes de árbitros e outras pessoas que ele acredita estarem envolvidas nos supostos casos de manipulação. O norte-americano também discorreu sobre vários relatórios produzidos por inteligência artificial que, segundo ele, comprovam a manipulação das partidas. No entanto, Textor não entregou esses documentos aos investigadores e afirmou que o fará nos próximos dias.

No início de março, o empresário afirmou ter uma gravação de um árbitro reclamando por não ter recebido a propina acordada. Ele detalhou o incidente durante o depoimento, mencionando que o árbitro em questão não conseguiu garantir o resultado desejado na partida. O empresário ainda não forneceu o áudio à polícia, mas prometeu fazê-lo nos próximos dias.

Questionada, a Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, informou que está investigando o caso em conjunto com o Ministério Público e acrescentou que, após o depoimento desta quarta-feira, serão realizadas novas diligências. As investigações permanecem sob sigilo.