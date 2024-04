CPI no futebol: John Textor responde Romário sobre venda do Botafogo: 'Pergunta mais estúpida'

Durante seu depoimento, nesta segunda-feira (22/04), à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, John Textor, proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Botafogo, foi indagado pelo senador Romário (PL-RJ). O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito questionou sobre se suas declarações em relação ao futebol brasileiro estavam vinculadas a um possível interesse em vender o time. A resposta de Textor foi franca.

"Com todo respeito, essa é uma pergunta bastante simplista. Se eu estivesse considerando vender minha participação, não estaria levantando estas questões sobre o cenário atual do futebol brasileiro, não estaria discutindo a corrupção. Não faria sentido eu comprometer um negócio dessa maneira", disse Textor.

Sobre o desempenho financeiro do clube, ele declarou: "Tenho sido transparente quanto ao nosso rendimento... Nossa receita aumentou de 50 milhões de dólares em 2022 para 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido um crescimento comercial significativo para nós."

Quanto ao incentivo a investimentos, acrescentou: "Convido todos a participarem do programa SAF no Brasil, mas, em vez de apoio, tenho enfrentado processos, perseguições e denúncias. Isso não é encorajador. Apesar dos ataques, recebo apoio não apenas da família Botafogo, mas também de pessoas de outras equipes, o que é incrível. No entanto, sugerir que estou usando isso como pretexto para vender minha participação no Botafogo é inconsistente e fantasioso."

Textor foi convocado para depor após fazer acusações de manipulação de resultados para beneficiar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023 e 2022. O dirigente apresentou relatórios da empresa Good Game que, baseados em inteligência artificial, apontavam supostas irregularidades cometidas por jogadores durante as partidas. Uma das partidas mencionadas foi a goleada sofrida pelo São Paulo para o Palmeiras, por 5 a 0.

Na CPI, Textor afirmou que os nomes, detalhes dos relatórios e evidências serão apresentados em uma reunião secreta ainda nesta segunda-feira.