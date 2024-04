Torcedores do Cruzeiro 'comemoram' saída do executivo Pedro Martins para o Vasco; veja memes

Uma grande parcela da torcida do Cruzeiro encontrou motivo para comemorar com a saída de Pedro Martins, agora diretor, em direção ao Vasco. A notícia da mudança nos bastidores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) de Ronaldo Fenômeno desencadeou uma série de reações nas redes sociais, com muitos expressando contentamento.

Além disso, uma corrente de torcedores não hesitou em "sugerir" que Pedro Martins levasse consigo Elias e Paulo André para integrarem a gestão do clube carioca. Estes três, juntamente com Ronaldo Fenômeno, foram alvos de protestos por parte dos torcedores em frente ao Mineirão, durante esta semana.

Durante sua permanência no cargo no Cruzeiro, Pedro Martins frequentemente se viu alvo da insatisfação da torcida, especialmente em momentos de resultados adversos e mudanças de técnicos. O time enfrenta uma temporada turbulenta, marcada pela perda do título mineiro, tropeços na Sul-Americana e no Brasileirão, além da surpreendente eliminação para o Sousa-PB na fase inicial da Copa do Brasil.

Veja as reações: