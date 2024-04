Jogador é desligado de time por flertar com namorada de colega de equipe

O jogador de futebol Miguel Samudio, de 37 anos, foi desligado do Liverpool, do Uruguai, por estar flertando com a namorada de um colega de equipe. O ex-Cruzeiro tinha um contrato com o clube até dezembro de 2024.

Miguel, que joga como lateral-esquerdo, e teve papel importante na conquista do título do Campeonato Uruguaio na última temporada, estava dando investidas na namorada do zagueiro Ignacio Rodríguez, de 20 anos. A imprensa local afirma que o jogador enviou mensagens com pretensões de ter um vínculo afetivo com a mulher, que não teve a identidade revelada.

No grupo do Palmeiras na Libertadores, Ignacio Rodríguez substituiu justamente Miguel Samudio durante a vitória do Verdão contra o Liverpool. Na ocasião, o clube brasileiro venceu de virada o time por 3 x 1, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo valeu pela 2ª rodada do torneio continental.

Samudio é paraguaio, jogou por empréstimo no Cruzeiro em 2014, e esteve nas conquistas do Campeonato Mineiro e do Brasileirão daquele ano.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)