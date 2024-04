De virada, Palmeiras vence o Liverpool-URU e assume liderança do grupo F na Libertadores

O Palmeiras venceu a primeira vitória na Libertadores 2024. Após conquistar o tricampeonato paulista, o Verdão virou para cima do Liverpool, do Uruguai, e saiu com uma vitória de 3 a 1 do Allianz Parque. Os gols palmeirenses foram marcados por Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão.

Agora, o Palmeiras é líder do grupo F da Libertadores, com quatro pontos. Na primeira rodada, o time paulista havia empatado em 1 a 1 com o San Lorenzo. Com a vitória, o Verdão está na frente do Independiente, seu próximo adversário na competição, no dia 24 de abril.

O jogo começou com os visitantes saindo na frente. Aos três minutos, o Liverpool-URU abriu o placar após uma cobrança de falta de Luciano Rodriguez, que chutou direto para o gol, Weverton espalmou e Jean Rosso pegou o rebote e marcou para a equipe uruguaia.

O Palmeiras reagiu e respondeu ao gol do adversário, mas não empatou a partida. O clube encontrou dificuldades para infiltrar a defesa do Liverpool. O empate ocorre já nos acréscimos do primeiro tempo. Aníbal Moreno aproveitou a bola lançada de escanteio e cabeceou para o fundo da rede.

No segundo tempo, o clube alviverde seguiu levando perigo ao Liverpool e com mais chances de aumentar o placar. Aos 12 minutos, Veiga levantou a bola na área e Flaco empurrou para o fundo da rede, garantindo a virada da partida para o Palmeiras.

Melhor em campo, o Verdão seguiu na frente e aos 20 minutos, Estêvão, outra jovem promessa do clube, anotou o dele e garantiu a vitória do Palmeiras. O jogador recebeu o cruzamento de Veiga e marcou o terceiro do time paulista. A equipe ainda teve um gol anulado por impedimento antes do final do jogo.

O próximo compromisso do Palmeiras é no Campeonato Brasileiro. A equipe Alviverde estreia na competição contra o Vitória, em Salvador, no próximo domingo (14).