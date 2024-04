Em casa, São Paulo vence o Cobresal e respira na Copa Libertadores

O São Paulo conseguiu a primeira vitória na Libertadores. O clube paulista encarou o Cobresal, do Chile, na última quarta-feira (10), no Morumbi, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por André Silva e Jonathan Calleri, ambos no segundo tempo.

Com isso, o Tricolor paulista alcança a primeira vitória na Libertadores 2024 e assume a vice-liderança do grupo B, com três pontos. O clube havia perdido a partida de estreia para o Talleres por 2 a 1. Agora, o time pode respirar um pouco mais na competição.

O São Paulo iniciou o duelo bem, indo para cima dos adversários. Com isso, logo nos minutos iniciais, o Tricolor colocou pressão para cima do Cobresal e criou boas chances de gols, que não foram convertidas.

Na segunda etapa, o time paulista voltou melhor, com o intuito de decidir o jogo. Como precisava do resultado, o São Paulo saiu mais para o jogo. Após algumas tentativas, aos 36 minutos, James Rodríguez começou a jogada que terminou com André Silva marcando para a equipe comandada por Thiago Carpini.

A torcida do Tricolor foi ao delírio com o gol e seguiu empurrando a equipe. No final da partida, Calleri ainda conseguiu ampliar o placar. Após uma cabeçada em cima do goleiro, o jogador aproveitou o rebote e selou a vitória sobre o Cobresal.

Agora o São Paulo foca no Campeonato Brasileiro, onde vai estrear contra o Fortaleza, no próximo sábado (13), no Morumbi. Já na Libertadores, a equipe paulista volta a jogar no dia 25, contra o Barcelona de Guayaquil, atual terceiro colocado do grupo B.