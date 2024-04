Jogador do Peñarol desmaia após levar pedrada no rosto em jogo contra o Rosario na Libertadores

Durante o jogo da Libertadores entre Peñarol-URU e o Rosario Central-ARG, na última quinta-feira (4), na Argentina, um caso de agressão chamou atenção. O jogador Maximiliano Olivera, do time uruguaio, foi atingido por uma pedrada no rosto atirada por torcedores rivais.

A agressão ocorreu no final da partida, quando os jogadores do Peñarol se reuniram para agradecer aos torcedores que haviam ido acompanhar a equipe. Contudo, na mesma região que a torcida uruguaia estava, também havia um grupo rival e diversos objetos foram jogados contra os atletas, incluindo a pedra.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver que o jogador é amparado pelos colegas de clube, que o seguram e o ajudam a sair de campo. Maximiliano, que atua como lateral, deixou o gramado com o rosto coberto de sangue. Ele teve um corte fundo abaixo do olho e precisou de pontos.

Além disso, o médico do clube, Julio Trochansky, informou que no vestiário o lateral chegou a desmaiar por conta da pedrada. Após isso, o jogador foi encaminhado para o hospital, onde levou pontos e passou por uma tomografia. Apesar do susto, ele está bem.

Antes mesmo da partida, os torcedores argentinos criaram um clima tenso com a torcida uruguaia, com diversos tipos de agressão. Em um momento, os fãs do Rosario chegaram a jogar grades de contensão contra os rivais.

Os donos da casa venceram a partida por 1 a 0 e ocupam a segunda posição no grupo G da Libertadores. O Rosario Central soltou uma nota lamentando o episódio e disse que vai trabalhar para identificar os culpados e puni-los pelo ocorrido.