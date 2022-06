Árbitro morre após ser espancado por expulsar jogador durante jogo em El Salvador

O árbitro José Arnoldo Amaya morreu no último domingo (12) após ser espancado em uma partida de futebol em El Salvador. De acordo com o Estadão, as agressões partiram do jogador Juan Manuel Cruz Lorenzana, que foi expulso pelo juiz. O atleta não teria gostado de ter recebido o cartão vermelho e teria derrubado o juiz com chutes e o agredido até o apitador perder a consciência.

VEJA MAIS

Segundo o jornal El Clarín, o árbitro chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital. De acordo com o laudo, a causa da morte foi uma hemorragia interna.

Por meio de uma nota, a Federação Salvadorenha de Futebol (FESFUT) repudiou o caso e disse que se solidarizavam com a família.

“Como federação, repudiamos todos os atos de violência que estão ocorrendo nos diferentes cenários esportivos do país. A FESFUT se une a dor que atinge a sua estimada família”, disse um trecho do comunicado.

O jogador acusado de ter espancado o árbitro, Juan Lorenzana, estava foragido desde domingo (12), mas foi preso na última terça-feira (14), na colônia de Miramonte.

José Arnoldo Amaya estava há mais de 20 anos na Associação Nacional de Árbitros de El Salvador (AAFES). Comandou torneios coloniais, colegiados e Liga Amadora na ADFA San Salvador. O sepultamento do árbitro ocorreu na terça-feira (14), em Soyapango, cidade da Região Metropolitana de São Salvador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)