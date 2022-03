Árbitro relata que foi agredido com um chute pelo zagueiro do Castanhal, após eliminação da Copa do Brasil

O empate em 1 a 1 entre Castanhal x Vitória-BA, ontem na Curuzu, em Belém, decretou o fim da participação do clube paraense ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Após o jogo, membros da comissão técnica do Japiim, diretores e jogadores reservas, invadiram o gramado para cobrar a marcação de um possível pênalti, já na reta final da partida. Nesta confusão, a Polícia Militar teve que intervir e o árbitro relatou que foi agredido pelo zagueiro Dedé, do Castanhal.

O árbitro Salim Fende Chavez, de São Paulo (SP), relatou que expulsou o zagueiro Dedé, após o jogo, por ofensas e também por agressão. Ele afirma que levou um chute do jogador do Castanhal na panturrilha e disse que foi xingado pelo defensor do Japiim.

Leia o relato do árbitro na súmula

“Após o término da partida, o jogador número 3, Diney Silva da Costa, da equipe do Castanhal entrou em campo e proferiu as seguintes palavras: ‘Vai se fo***, ladrão do cacete, meteu a mão na gente’. O mesmo me desferiu um chute que atingiu a minha panturrilha direita e logo foi contido pelo policiamento. Informo que não foi possível apresentar o cartão vermelho”, escreveu.

O árbitro cita ainda na súmula que sofreu agressões verbais por parte do auxiliar técnico do Castanhal, Luiz Augusto de Jesus, que o chamou de “Filho da p***”, “ladrão”, “sem vergonha” e “vagabundo”.

Outro que xingou o árbitro e teve o nome citado na súmula foi o meia Josa. O jogador também xingou o árbitro e relatou as palavras do atleta.

“Vai se fo*** seu filho da p***, seu ladrão do car***. Veio roubar a gente aqui, dentro de casa, seu pilantra, fod***, sem vergonha”.

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Castanhal agora foca no Parazão 2022. O time aurinegro enfrenta o Paysandu no próximo domingo (6), às 15h30, no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal (PA) e luta por uma vaga na próxima fase. A partida será transmitida lance a lance pelo OLiberal.com.