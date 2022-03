Copa do Brasil: Castanhal cede empate ao Vitória e está fora da competição; veja os lances

Em jogo de razoável nível técnico, Castanhal e Vitória-BA fizeram o jogo pela chave 39 da primeira fase da Copa do Brasil, no estádio da Curuzu, em Belém. Jogando com a vantagem do empate, o Vitória saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate, ainda no primeiro tempo, e garantiu passe para a próxima fase. Pelo Castanhal, Leandro Cearense abriu o placar, enquanto Mateus Moraes descontou para os visitantes.

O jogo começou em ritmo intenso, com bons lances individuais e vários contra-ataques. Coube ao Vitória tomar as primeiras iniciativas, respondida a altura pelo Castanhal, que chegou forte ao campo adversário, logo aos sete minutos. Lukinha foi o primeiro a experimentar o chute, num belo arrebate em meia altura, para a defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Logo depois, aos 13, em boa jogada individual de Maia, Leandro Cearense recebeu na entrada da grande área e largou um chute forte que estourou na trave.

A pressão do Japiim logo surtiu efeito. Aos 14, novamente Leandro Cearense avançou em direção ao ataque e recebeu bola de frente para o arqueiro adversário, concluindo num chute rasteiro, sem chance, abrindo o placar em 1 a 0. A partir daí o Vitória pressionou até igualar o placar, após cobrança de falta pela direita, finalizada por Matheus Moraes, de cabeça, 1 a 1. O empate empolgou os visitantes, que continuaram a pressão, mas o jogo passou a ficar mais equilibrado, com algumas faltas até o final do primeiro tempo.

Na etapa complementar os times vieram sem modificação, com as mesmas características do primeiro tempo. O Vitória, por exemplo, manteve abertura dos espaços na defesa, facilitando as entradas do ataque do Castanhal, que, por sua vez, falhava na hora das conclusões. Aos poucos a partida foi ganhando forma, quando foram sendo feitas as primeiras modificações.

As duas equipes mexeram no meio-campo e ataque, para dar mais vigor ao jogo, mas o que se viu foram tentativas frustradas, com maior ímpeto do Castanhal, que passou a buscar desesperadamente a vitória, lançando praticamente todo time ao ataque. No entanto, a partida caminhou para o empate e a classificação do Vitória, que deixa Belém com R$ 750 mil em premiação e o direito de disputar a próxima fase contra o Glória-RS.

Ficha técnica

Local: estádio da Curuzu

Hora: 20h30

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Cartões amarelos: Luidy, Matheus Moraes, Alisson Santos (Vitória) Ricardo Capanema. Lukinha (Castanhal)

Castanhal: Axel Lopes; Daelson, Dedé, Cleberson Ilustre, Maia; Ricardo Capanema, Ruan, William Fazendinha (Elias), Lukinha; Leandro Cearense e Pecel (Welthon)

Técnico: Robson Melo

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Ewerton Páscoa, Matheus Moraes, Vicente; João Pedro, Luidy (Jeferson Renan), Eduardo (Alan Santos), Erik (Guilherme Queiroz); Jadson (Gabriel Santiago) e Roberto (Alisson Santos)

Técnico: Dado Cavalcanti