Jogadores e comissão técnica do Castanhal partem para cima de árbitro após empate com o Vitória

Ao final da partida, jogadores e membros da comissão técnica do Castanhal partiram para cima do árbitro Salim Fendez Chaves, por supostamente terem favorecido o Vitória em alguns lances de jogo. A maior reclamação do Japiim se deu minutos antes do final da partida, quando o atacante Welthon teria sofrido falta na grande área, mas o árbitro não marcou a penalidade.

A atitude revoltou o banco de reservas castanhalense. Foi preciso a intervenção da Polícia Militar, que cercou a arbitragem para evitar a agressão por parte do staff do Castanhal. A confusão durou alguns minutos, até que os ânimos fossem acalmados.