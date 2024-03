Volante relevado pelo Remo fala sobre agressão em jogo do Paulistão A2: 'Pressão baixou'

O volante paraense Pingo foi agredido após a partida entre o Monte Azul-SP e o Capivariano-SP, válida pela Série A2 do Campeonato Paulista, na última quarta-feira (6). O jogador, revelado pelo Remo, saiu de campo desacordado e precisou de atendimento médico. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, o atleta contou a sua versão sobre a confusão.

De acordo com ele, a discussão teria começado por conta de lances do jogo, quando a partida já havia sido encerrada. Ainda segundo Pingo, a agressão ocorreu enquanto ele se dirigia em direção ao vestiário. Ele levou um soco do jogador do Capivariano Ricardo.

"Eu estava quase saindo do campo para ir para o vestiário, quando eu cheguei perto da entrada, ele veio tão rápido e me deu um soco por trás, eu não vi ele, estava distraído, nem esperava. Cai no chão, fiquei tonto já, só que eu me levantei, fui para cima dele, [mas] depois eu desmaiei. Por causa do sol, do clima, eu tinha jogado o jogo todo, a minha pressão baixou e começou a sair sangue da minha boca", relatou o jogador.

Por conta da agressão, o jogador precisou de atendimento médico. Ainda em campo, uma ambulância entrou no gramado para prestar os primeiros socorros ao volante. Ele foi encaminhado para o hospital, ficou em observação, realizou exames de corpo de delito e registrou o Boletim de Ocorrência contra o atleta que o agrediu.

Em imagens da transmissão do jogo, é possível ver o momento em que o volante paraense corre para cima do atleta adversário com uma cadeira, mas é impedido pelo goleiro da equipe. Logo depois, o jogador passa mal e desmaia.

O vídeo não registrou a agressão sofrida por Pingo, mas, na súmula do jogo, o árbitro Vinícius Furlan confirmou o caso e a expulsão do jogador pela confusão.

Apesar da cena forte, o jogador paraense não teve lesões graves. Segundo Pingo, ele ficou com a boca bastante inchada e com dores, mas se recupera bem.

Em nota oficial, o time lamentou o episódio e disse que “medidas cabíveis serão tomadas em todas as esferas, seja criminal, bem como na justiça desportiva e também junto a Federação Paulista de Futebol, sobre os fatos ocorridos nesta tarde e espera que após apurados os fatos o agressor seja severamente punido”.

Pingo é natural de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, e é cria das categorias de base do Remo. Com a camisa azulina, o jogador conquistou os títulos de 2019 e 2022 do Campeonato Paraense, além da Copa Verde 2021. O volante tem apenas 22 anos e passou times como o Pinheirense, Santa Cruz-PE e Santa Rosa, onde ajudou a garantir o acesso do clube à elite do Parazão em 2023. Atualmente, o paraense atua com a camisa do Monte Azul-SP.

O Monte Azul não conseguiu se segurar na Série A2 do Paulista e foi rebaixado para a Série A3. Há quatro meses, a equipe foi reformulada e deu início à SAF com Neymar pai e o ex-jogador Émerson Sheik.