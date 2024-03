Revelado pelo Remo, jogador é agredido em campo e sofre princípio de convulsão pelo Paulistão A2

O jogador Pingo, volante revelado pelo Remo, saiu de campo desacordado na tarde desta quarta-feira (6), após o término da partida entre Monte Azul-SP e Capivariano-SP, disputada no Estádio Otácilia Patrício Arroyo, na cidade de Monte Azul Paulista (SP), pela Série A2 do Campeonato Paulista.

De acordo com o site GE SP, após o apito final, uma confusão teve início no gramado. Pingo teria sido agredido por um dos atletas do Capivariano e ficou caído, próximo ao banco de reservas. A Polícia Militar interviu, porém Pingo, com uma cadeira na mão, correu para atingir um dos atletas do Capivariano, mas foi contido pelo goleiro do time. Em seguida ele é levado para próximo da área e cai, com princípio de convulsão e cai no gramado. Ele foi atendido por médicos do clube e deixou o estádio em uma ambulância e levado para o Pronto Atendimento da cidade. Em nota, a AMA informou que Pingo ficará em observação.

Jogador Pingo, do Monte Azul, deixou gramado de ambulância após confusão na Série A2 do Campeonato Paulista (Reprodução / Youtube Futebol Paulista)

A expulsão de Pingo foi relatada na súmula pelo árbitro Vinícius Furlan, que confirmou a agressão sofrida pelo jogador e que tentou revidar a violência com uma cadeira.

“Após ser atingido por um soco na boca do seu adversário de número 5 Sr. Jose Ricardo Batista Cerqueira, o mesmo retorna ao campo de jogo com uma cadeira em suas mãos, buscando revidar a agressão, sendo contido pelos seus companheiros e policiamento. Informo ainda que por conta da confusão, não foi possível apresentar o cartão vermelho em campo a este atleta”, escreveu o árbitro.

Pingo é natural de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém e é cria das categorias de base do Remo. O jogador de 22 anos conquistou os títulos do Parazão em 2019 e 2022 pelo Leão, além da Copa Verde em 2021. O jogador já defendeu o Monte Azul-SP em dez partidas nesta temporada e teve passagens também pelo Pinheirense, Santa Cruz-PE e Santa Rosa, pela equipe de Icoaraci conquistou o acesso à elite do futebol paraense no ano passado.