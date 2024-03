Daniel Alves é retirado da lista de lendas do Barcelona após condenação por agressão sexual

O Barcelona retirou Daniel Alves da lista de lendas do clube após sua condenação por agressão sexual. A decisão, tomada após a sentença final da Justiça espanhola divulgada na última semana, repercutiu no mundo do futebol.

A lista de lendas do Barcelona reúne 102 jogadores que se destacaram pelo clube desde sua fundação em 1899. Nomes como Johan Cruyff, Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi figuram entre os ídolos eternizados. Jordi Alba, Sergio Busquets e Gerard Piqué foram os últimos a entrar na lista, mas Daniel Alves, que já ostentava a honraria, teve seu nome retirado.

O ex-lateral foi condenado há quatro anos e meio de prisão por violentar sexualmente uma mulher em uma boate na Espanha. Ele estava preso de forma preventiva desde 20 de janeiro de 2023. O Barcelona esperou a decisão final da Justiça para oficializar sua retirada da lista de lendas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)