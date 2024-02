Em coletiva, Tite fala sobre condenação de Daniel Alves: 'Todo erro deve ser punido'

O treinado Tite falou pela primeira vez sobre a condenação do ex-jogador Daniel Alves, que pegou quatro anos e meio de prisão por violentar sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha. O ex-técnico do Brasil foi questionado sobre o "sentimento" em cima da situação do ex-lateral durante a coletiva de imprensa que ocorreu após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, no Campeonato Carioca.

Tite disse que não podia fazer julgamentos, pois não tinha "todos os fatos" em mãos. Mas, afirmou que "todo erro deve ser punido".

"Eu não posso fazer julgamento, não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras, eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos", declarou o treinador.

Tite trabalhou com Daniel Alves no período em que esteve na Seleção Brasileira. O lateral foi um dos principais jogadores do time durante esses anos, sendo um atleta de confiança. Na Copa do Mundo do Qatar, o ex-lateral se tornou o brasileiro mais velho a entrar em campo pelo Brasil na disputa.

Ainda durante a fala, o treinador lembrou que a vida de um jogador não se resume apenas a uma passagem por um clube ou pela Seleção. "Há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo, agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce e que eu também não conheço e não posso julgar", apontou Tite.

Relembre o caso

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses por violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona, na Espanha. O caso ocorreu no dia 31 de dezembro de 2022, durante a virada de ano. Além disso, a Justiça espanhola determinou mais cinco anos de liberdade sob monitoramento e multa de 150 mil euros, como atenuante da pena.

O ex-jogador está preso na Espanha desde janeiro de 2023. A prisão do brasileiro foi pedida por conta do risco de fuga e, até o final dos recursos, o ex-lateral segue em prisão preventiva.

Inicialmente, Daniel havia negado o crime e disse que não conhecia a mulher. Já na segunda versão, o jogador afirmou que teve relações sexuais consensuais com a moça, mas sem penetração. Depois, disse que houve penetração, sendo que tudo foi consensual. Além disso, o ex-jogador da Seleção disse em um dos depoimentos que a mulher havia feito sexo oral nele sem o consentimento dele.

A defesa do atleta ainda disse que ele mentiu, pois não queria acabar com o casamento que tinha com a modelo Joana Sanz - ela acabou anunciando a separação no ano passado.

Enquanto Daniel Alves mudou diversas vezes a sua versão sobre o caso, a vítima seguiu firme no relato, alegando que o ex-jogador a violentou sexualmente.

Apesar da condenação, a pena foi considerado baixa, tanto pela equipe de acusação, que pedia 12 anos de prisão, quanto pela defesa. Agora, os advogados do brasileiro tentam conseguir a liberdade dele até a Semana Santa.