Joana Sanz questiona feministas após prisão de Daniel Alves: 'Falam umas coisas e pregam outras'

Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, abriu o jogo após a divulgação de sentença do lateral a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Sutton, Barcelona, em 2022.

No perfil do Instagram, a modelo questionou algumas situações e fez críticas. “Me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras… Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha… e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas?”, iniciou Sanz.

Joana também explicou o motivo do afastamento das redes sociais, afirmando que só utiliza suas contas quando tem vontade. “Não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço”, completou.

No último final de semana, a modelo compartilhou foto de uma carta enviada pelo esposo de dentro da prisão. No texto, o jogador se declara e diz que acertou na escolha da companheira para a sua vida.

“Amada Joana, o tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que eu fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é. E é o que eu sonhei, o que eu sonhava, e o que eu sigo sonhando”, diz ele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)