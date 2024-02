Com condenação, defesa de Daniel Alves busca liberdade para o brasileiro até março, diz jornal

O ex-jogador Daniel Alves foi condenado há quatro anos e meio de prisão por violentar sexualmente uma mulher em uma boate na Espanha. No entanto, a defesa do brasileiro vai tentar libertar o ex-lateral até março deste ano, ainda na Semana Santa, segundo o jornal de Barcelona, La Vanguardia.

Daniel foi preso em 20 de janeiro de 2023, acusado de violentar sexualmente uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022. A prisão do brasileiro foi considerada necessária por conta do risco de fuga.

Os advogados de acusação pediam 12 anos de prisão e o Ministério Público pedia nove, no entanto, a sentença ficou em quatro anos e meio de reclusão, mais cinco anos de liberdade sob monitoramento e uma indenização de R$ 900 mil à vítima, como atenuante da pena.

A pena teria sido considerada baixa pela própria defesa do jogador, que agora afirma que os argumentos de fuga caem, conforme a publicação. Vale destacar que o ex-lateral segue em prisão preventiva até que o caso seja julgado em todas as instâncias.

Na Espanha, o máximo para a prisão preventiva é de dois anos. Os primeiros recursos da condenação deve ser feitos a partir de março. O jornal espanhol também publicou que Daniel Alves pretende propor um acordo de pagamento à Justiça espanhola para garantir que não irá fugir.

Contudo, o brasileiro também enfrenta uma disputa judicial com a ex-esposa, Dinorah Santana, e por isso as contas pessoais estão bloqueadas. Assim, o pagamento da indenização à vítima foi feito por meio de uma doação da família de Neymar, segundo o portal UOL.

Julgamento Daniel Alves dia 1 primeiro dia David ZORRAKINO/POOL/AFP Jordi BORRAS/POOL/AFP GENE LLUIS/AFP Jordi BORRAS/POOL/AFP Foto: ALBERTO ESTEVEZ/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ALBERTO ESTEVEZ/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: ALBERTO ESTEVEZ/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Mesmo com a condenação, a defesa do jogador ainda diz que vai trabalhar para prova a "inocência" do ex-jogador. A pena do brasileiro só será cumprida quando for definitiva e isso deve demorar alguns meses para se concluir.

Relembre o caso

Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023 após ser acusado de violentar sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona, no dia 31 de dezembro. O crime teria ocorrido no banheiro da casa noturna. O ex-jogador negou as acusações e deu pelo menos cinco versões sobre o caso.

Inicialmente, Daniel havia negado o crime e disse que não conhecia a mulher. Já na segunda versão, o então jogador afirmou que teve relações sexuais com a moça, que foram consensuais, mas sem penetração. Depois, disse que houve penetração, mas que tudo foi consensual. Além disso, o ex-lateral da Seleção disse em um dos depoimentos que a mulher havia feito sexo oral nele sem consentimento dele.

A defesa do atleta ainda disse que ele mentiu, pois não queria acabar com o casamento que tinha com a modelo Joana Sanz, ela acabou anunciando a separação no ano passado.

Enquanto Daniel Alves mudou diversas vezes a sua versão sobre o caso, a vítima seguiu firme no relato, alegando que o ex-jogador a violentou sexualmente.