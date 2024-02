Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha; veja a sentença

O ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Daniel Alves, acaba de ser condenado a 4 anos e seis meses de prisão. Ele foi julgado no tribunal de Barcelona durante três dias e, nesta quinta-feira (22), teve sua sentença divulgada. Daniel é acusado de ter estuprado uma mulher de 24 anos na boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, no final de 2022. O jogador e a defesa ainda podem recorrer da decisão.

A decisão inclui ainda o pagamento de uma multa no valor de R$ 900 mil (150 mil euros) como atenuante da pena. A quantia será destinado à vítima por danos morais e lesões causadas. Após cumprir os quatro anos e meio de prisão, o ex-jogador ainda terá sua liberdade vigiada por cinco anos.

Ficou decidido também que a defesa do ex-jogador brasileiro pode apresentar recurso e apelar para Sala de Apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Como Daniel já está preso há um ano e um mês, esse tempo será descontando. O brasileiro também fica proibido de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima, precisando manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro e não se comunicar com ela, por qualquer meio, por quase 10 anos.

O que diz a sentença de Daniel Alves no Tribunal de Barcelona?

A sentença lida diz que, com a decisão, o tribunal considera provado que "o acusado agarrou bruscamente a denunciante, a derrubou ao chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora". E entende que "com isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência, e com acesso carnal".