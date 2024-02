Presídio onde está Daniel Alves aciona protocolo antisuicídio após relatos de depressão do atleta

A administração do presídio que abriga Daniel Alves, julgado por estupro na Espanha, está preocupada com o estado psicológico do jogador após o término do julgamento de três dias em 7 de fevereiro. A jornalista Silvia Álamo, da TV Telecinco, relatou que, segundo um detento, o atleta está "deprimido e desanimado". Diante dessas preocupações, a administração decidiu acionar o protocolo anti-suicídio para evitar possíveis danos.

O julgamento de Daniel Alves contou com depoimentos de testemunhas, apresentação de documentos e vídeos como evidências, além do testemunho de peritos forenses. A corte agora tem um prazo de 20 dias para anunciar a sentença.

Daniel Alves foi convocado pela juíza que analisa o caso na Espanha a comparecer a um tribunal de Barcelona, nesta quinta-feira (22). No último dia do processo, o jogador se emocionou, admitiu ter consumido álcool em excesso e reiterou sua negação à acusação de agressão sexual. Dois dias antes, a denunciante reforçou suas alegações em depoimento confidencial.

A sentença que Daniel Alves pode enfrentar varia de quatro a 12 anos de prisão, com a acusação solicitando a pena máxima. A promotoria, inicialmente pedindo nove anos, concluiu que os acontecimentos "não são merecedores de uma pena mínima". A defesa do jogador pleiteou a absolvição e, em caso de condenação, solicitou atenuantes, incluindo intoxicação alcoólica, reparação de danos e violação do direito fundamental do acusado.