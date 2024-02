Caso Daniel Alves: Jogador é convocado a comparecer a Tribunal de Barcelona nesta quinta (22)

O jogador de futebol Daniel Alves foi convocado pela juíza que analisa o caso na Espanha a comparecer a um tribunal de Barcelona nesta quinta-feira (22). A convocação deve tratar de um pedido de liberdade provisória impetrado pela defesa do atleta - que já teve quatro negados, sob a justificativa de risco de fuga - informou o jornal espanhol La Vanguardia.

Até o momento, a data esperada para o veredito é 7 de março. Segundo a publicação, foram convocados, além de Daniel Alves e sua defesa, a promotora, Elisabet Jiménez e a advogada da denunciante, Ester García. Essas informações foram divulgadas pelo Poder 360.

O jogador é investigado por assédio sexual contra uma jovem de 23 anos, que teria cometido em dezembro de 2022, na boate Sutton, em Barcelona. O julgamento do caso foi encerrado em 7 de fevereiro. No mesmo dia, o Ministério Público da Espanha manteve o pedido para que o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves cumpra uma pena de 9 anos de prisão pelo suposto estupro de uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, em dezembro de 2022. As informações são do jornal espanhol El Periódico.

Sentença de Daniel Alves

Entretanto, a convocatória ao Tribunal, de acordo com outros veículos de comunicação europeus, pode significar que o jogador conheça a sentença, pouco mais de duas semanas depois do julgamento, que teve duração de três dias.

No último dia do julgamento, Daniel Alves chorou, falou que bebeu muito e voltou a negar a acusação de agressão sexual. Dois dias antes, a denunciante reforçou a acusação em depoimento confidencial, de acordo com a imprensa espanhola. Daniel Alves pode enfrentar até 12 anos de prisão, conforme solicitado pela acusação. Antes do julgamento, a promotoria pediu nove anos de prisão; ao final, declarou que os acontecimentos "não são merecedores de uma pena mínima", a qual seria de quatro anos.

A defesa do brasileiro pediu a absolvição e, em caso de condenação, solicitou atenuantes, incluindo intoxicação alcoólica, reparação de danos e violação do direito fundamental do acusado. Daniel Alves está preso preventivamente desde janeiro de 2023 e cumpre a ordem no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona.