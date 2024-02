Caso Daniel Alves: Joana Sanz, esposa do jogador, é acusada de falso testemunho em julgamento

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, está enfrentando acusações de mentir durante seu depoimento no julgamento do ex-jogador. A modelo utilizou as redes sociais para rebater as acusações e anunciou que tomará medidas legais contra os meios de comunicação que propagaram essa hipótese.

Em uma entrevista anterior ao julgamento para o programa "Y ahora Sonsoles", Joana afirmou que não estava em Barcelona em 30 de dezembro de 2022, mas sim em Tenerife, acompanhando sua mãe, que estava gravemente doente e faleceu em janeiro.

Durante seu depoimento na terça-feira (6), no segundo dia de audiência do caso, Joana declarou que estava em casa no dia do suposto crime e que Daniel chegou em estado de embriaguez. Segundo ela, o jogador havia passado o dia com amigos em um restaurante e voltou para casa por volta das 4 horas da manhã, visivelmente alcoolizado.

Essa explicação coincide com a estratégia de defesa de Daniel Alves, que pretende usar a embriaguez como um fator atenuante no caso, conforme reportado pela imprensa espanhola.

Após a controvérsia gerada, o advogado de Joana afirmou que seu depoimento não é contraditório, pois foi a primeira vez que ela testemunhou no tribunal, enquanto suas declarações anteriores foram feitas em um programa de televisão.