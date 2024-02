Daniel Alves: DNA confirmado na vítima, choro de jogador e bebedeira; resumo do 3º dia de julgamento

Durante o terceiro dia de audiência do caso de suposto estupro envolvendo Daniel Alves, médicos forenses confirmaram a presença do DNA do jogador no corpo da denunciante. Esta revelação surge após análises realizadas em fevereiro de 2023, quando o caso ainda estava sob segredo de Justiça, corroborando relatos anteriores da imprensa espanhola sobre a presença de restos de sêmen do atleta.

Emocionado, Alves prestou depoimento nesta quarta-feira, admitindo ter consumido grandes quantidades de álcool na noite do suposto crime. O jogador chorou ao relatar o consumo de várias bebidas alcoólicas, em um depoimento marcado por mudanças em sua versão sobre os acontecimentos, agora alegando embriaguez como fator atenuante.

Durante o interrogatório, Alves negou veementemente ter forçado a vítima a praticar relações sexuais, afirmando que a relação foi consensual. Seu depoimento ocorreu após testemunhas e médicos forenses serem ouvidos no tribunal, numa sessão que também contemplou o depoimento da esposa do jogador, Joana Sanz, cujas declarações apoiaram a versão de Alves sobre seu estado de embriaguez naquela noite.

O julgamento, que começou na segunda-feira, contou com o depoimento da vítima, que reiterou sua acusação contra o jogador. Nas sessões subsequentes, várias testemunhas, incluindo funcionários da boate e amigos de Alves, foram ouvidas pelo tribunal. A sessão atual está em andamento, com a promotoria conduzindo as considerações finais após o encerramento do depoimento do jogador.