Caso Daniel Alves: julgamento entra no terceiro dia e depoimento do jogador é aguardado

Daniel Alves irá depor nesta quarta-feira (7), durante o terceiro e último dia de seu julgamento, em Barcelona, na Espanha. Nesta etapa, provas técnicas serão apresentadas e serão feitas considerações finais. Ainda não há previsão para sentença do jogador, que está em prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro de 2023.

Aos magistrados, o atleta apresentará a versão que estava alcoolizado na boate, na Espanha. Na última terça-feira (6), 19 pessoas foram ouvidas, incluindo a esposa do jogador, além de dois amigos que afirmaram que no dia dos fatos, ele estava embriagado. De acordo com a defesa, Daniel estava bêbado e fora de si. No primeiro dia do julgamento, a vítima foi ouvida e afirmou que foi estuprada.

Entenda como será o terceiro dia de julgamento

Os peritos entregarão relatórios e conclusões do caso. Médicos forenses, legistas, integrantes da polícia científica e biológica e especialistas em impressões digitais farão um posicionamento.Psiquiatras e psicólogos que tiveram contato com a denunciante também foram convocados para a sessão.

No final, Daniel Alves contará sua versão do ocorrido na boate Sutton, em 30 de dezembro de 2022. Entre a acusação, prisão, denúncia e julgamento, o jogador apresentará uma quinta versão diferente dos fatos.

Daniel nega a acusação de agressão sexual, e em sua versão afirma que a relação foi consentida e que estava embriagado. Segundo a defesa, um dia antes, com os depoimentos de testemunhas como dois amigos do jogador e da esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, que confirmaram a embriaguez do atleta. A intenção, em caso de condenação, é tentar um atenuante para a pena do jogador que pode ser condenado em até 12 anos de prisão, a pena máxima para o crime sexual. O Ministério Público espanhol pede uma pena de 9 anos de prisão para o jogador.