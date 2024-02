Julgamento de Daniel Alves: vítima reforça acusação de estupro; veja como foi o primeiro dia

No primeiro dia do julgamento em Barcelona, nesta segunda-feira (5), Daniel Alves conseguiu a condição de depor por último perante a Justiça espanhola. Segundo os jornais "La Vanguardia" e "El Periódico", a vítima, durante depoimento confidencial, reiterou as acusações de agressão sexual contra o jogador brasileiro, referentes a um incidente ocorrido em dezembro de 2022. Daniel Alves, que está em prisão preventiva há mais de um ano, acompanhou a audiência no Tribunal de Barcelona sem estar algemado.

A advogada de Daniel Alves, Inés Guardiola, teve seu pedido de suspensão do julgamento oral negado. Ela apresentou diferentes argumentos, incluindo um período inicial de investigações sem o conhecimento do jogador e a recusa do juiz de instrução para permitir um segundo perito examinar a denunciante. Além disso, alegou um "julgamento paralelo" na imprensa que poderia ter contaminado o magistrado. Informou ainda sobre a situação econômica difícil do lateral-direito, incluindo uma dívida de meio milhão de euros com a Fazenda da Espanha.

De acordo com os jornais La Vanguardia e El Periódico, a vítima reforçou a alegação de agressão sexual por Daniel Alves, mantendo sua posição desde o início do processo. Ela depôs por cerca de uma hora e 15 minutos, com a voz distorcida e sem contato visual com o brasileiro, medidas adotadas para proteger sua identidade.

Nesta segunda-feira, também prestaram depoimento uma amiga e uma prima da vítima, ambas presentes na boate Sutton na noite do incidente. Elas relataram que a denunciante está traumatizada, expressando que "ele (Daniel Alves) me fez muito mal" e "não confia mais em ninguém". O porteiro do estabelecimento e dois garçons também foram ouvidos, sem notarem comportamento estranho do jogador durante a noite.

Os próximos passos incluem depoimentos de 22 testemunhas na terça-feira, incluindo Bruno, amigo de Daniel Alves, e a esposa do jogador, Joana Sanz. A defesa apresentará uma quinta versão dos eventos, alegando que o jogador estava embriagado na madrugada em questão e não tinha plena consciência do que fez.

Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023 e enfrenta pedidos de nove anos de prisão do Ministério Público e 12 anos da equipe da vítima. A sentença final não possui prazo definido. A Justiça determinou o pagamento de € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima, a título de danos morais e psicológicos, caso o jogador seja condenado.