Acusado de agressão sexual, julgamento de Daniel Alves inicia nesta segunda-feira em Barcelona

Iniciou na manhã desta segunda-feira (5), o julgamento do jogador Daniel Alves, em Barcelona, do caso em que é acusado de agressão sexual contra uma mulher, em uma boate da cidade, em dezembro de 2022. Ele já está presente no Tribunal Provincial de Barcelona, neste que é o primeiro dia de julgamento. O jogador foi escoltado por um caminho alternativo e entrou na sala por uma porta traseira, sem passar na frente dos jornalistas no local. O julgamento deve ocorrer até a próxima quarta-feira (7).

Neste primeiro dia do julgamento, estão previstos os depoimentos da suposta vítima do jogador, uma amiga e uma familiar da mulher. E ainda, representantes do Ministério Público, da acusação e da defesa de Daniel Alves. O depoimento da suposta vítima será totalmente confidencial, como medida de proteção para não identificação da pessoa. O jogador brasileiro deve falar na quarta-feira, último dia do julgamento, caso não deponha nesta segunda, segundo informações da imprensa espanhola.

A defesa do jogador vai apresentar uma quinta versão do que teria acontecido naquela noite. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, o brasileiro vai declarar que estaria embriagado na madrugada em questão. A advogada Inés Guardiola sustentaria que o acusado "não tinha plena consciência do que fez". O julgamento na 21ª seção da Audiência de Barcelona é presidido pela juíza Isabel Delgado Pérez, acompanhada dos magistrados Luis Belestá Segura e Pablo Díez Noval.

Prisão

Daniel Alves foi preso preventivamente em 20 de janeiro de 2023. Ele teve quatro pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça da Espanha, que usou como argumento o risco de fuga para o Brasil. O Ministério Público pede nove anos de prisão para o brasileiro. A defesa da suposta vítima quer 12 anos — pena máxima para esse tipo de crime no país.

A Justiça impôs a Daniel Alves o pagamento de € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima caso seja condenado, a título de danos morais e psicológicos. O lateral-direito está em prisão preventiva no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona. Não há prazo definido para a apresentação da sentença final.