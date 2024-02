Julgamento de Daniel Alves na Espanha será aberto à imprensa, diz jornal

A Justiça espanhola determinou que o julgamento do ex-jogador de futebol Daniel Alves, acusado de abuso sexual, ocorrerá em audiência pública, com a presença da imprensa. A decisão vai de encontro ao pedido do Ministério Público do país, que buscava sessões privadas.

A jovem de 23 anos, vítima do caso, terá seu depoimento mantido em sigilo, visando evitar exposição e constrangimento. As informações foram divulgadas pelo jornal El País. O processo de Daniel Alves será apreciado no Tribunal de Barcelona nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro.

A partir da próxima segunda-feira, Daniel Alves enfrentará as acusações do Ministério Público, que busca uma pena de nove anos de prisão. O julgamento está programado para durar três sessões, com a peculiaridade de que o depoimento da vítima ocorrerá a portas fechadas, protegida por um biombo para evitar qualquer "confronto visual" com o agressor.