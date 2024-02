Julgamento de Daniel Alves por acusação de agressão sexual inicia nesta segunda-feira, em Barcelona

O aguardado julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual por uma mulher em Barcelona, na Espanha, terá início na próxima segunda-feira (5), com previsão de encerramento na quarta-feira (7). No primeiro dia, estão programados os depoimentos da mulher que acusa o jogador brasileiro, bem como de uma amiga e uma prima que a acompanhavam na noite da denúncia, ocorrida em 30 de dezembro de 2022.

Além dessas testemunhas, serão ouvidos dois garçons da boate Sutton e o porteiro da discoteca, que acionou o protocolo de defesa às vítimas de agressão sexual naquela noite. O Ministério Público espanhol, a acusação e a defesa do jogador também terão a oportunidade de apresentar considerações iniciais.

A terça-feira (6) promete uma programação cheia, com depoimentos de outras 22 testemunhas. Destacam-se a modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves na época do ocorrido, e quatro amigos do jogador, incluindo o chef Bruno Brasil, que estava presente na Sutton na noite da denúncia. A lista ainda inclui a mãe da mulher que acusa o jogador, o diretor da boate, dois seguranças, um amigo da prima da denunciante, e 12 policiais envolvidos no caso.

A Audiência de Barcelona estará exclusivamente reservada para o caso na tarde de terça-feira (6), indicando a expectativa de um julgamento que pode se estender até a noite, algo incomum na Espanha.

O último dia do julgamento, quarta-feira, será dedicado à exposição de diferentes laudos periciais. Médicos forenses, legistas, membros da polícia científica e biológica, além de especialistas em impressões digitais, serão ouvidos. Psiquiatras e psicólogos que tiveram contato com a denunciante também serão convocados para apresentar seus testemunhos.