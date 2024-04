Águia x São Paulo pela Copa do Brasil: começa venda ingressos em Belém; veja valores e como comprar

O Águia de Marabá terá pela frente o São Paulo, na terceira fase da Copa do Brasil 2024. As equipes se enfrentarão em partidas de ida e volta, sendo o primeiro jogo em Belém, marcado para o dia 2 de maio, às 19h30, no Mangueirão. A diretoria do Águia definiu nesta terça-feira (23/04), os valores dos ingressos para o jogo e vendas começam nesta quarta-feira (24/04), de forma online.

Quanto vai custar o ingresso para Águia de Marabá x São Paulo

O executivo de marketing, do Águia de Marabá, Daniel Aragão, informou à Redação Integrada de O Liberal que os preços dos ingressos para o confronto entre Azulão x Tricolor Paulista, ficou definido a R$ 70 o setor de arquibancada e R$ 140 para o setor de cadeiras. As vendas de ingressos para o jogo inicia nesta quarta-feira (24/04), no site ingressodevantagens.com.br.

VEJA MAIS

Partida da Copa do Brasil será no Mangueirão

Na última segunda-feira (22/04), o presidente do Águia de Marabá, Sebastião Ferreira, esteve em Belém, para uma reunião com o diretor do Mangueirão, Maurício Bororó, para acertar detalhes do jogo entre Águia e São Paulo. O encontro ocorreu no Mangueirão, maior palco do futebol paraense, que possui capacidade para receber 50 mil torcedores.

Essa é a segunda vez em que o Águia de Marabá chega à terceira fase da Copa do Brasil e, terá pela frente o atual campeão da competição. Na temporada 2023, o Azulão também chegou na fase três do torneio e foi superado pelo Fortaleza-CE.