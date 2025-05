Goiás x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/05) pela Série B

Goiás x Avaí disputam hoje, segunda-feira (05/05), a 6° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Avaí é o vice-líder da Série B, permanece invicto e acumula 3 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Goiás ocupa a 5° posição da competição com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Goiás x Avaí: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, JP, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cleber. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 05 de maio de 2025, 19h