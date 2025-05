Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/05) pelo Brasileirão

RB Bragantino x Mirassol disputam hoje, segunda-feira (05/05), a 7° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bragantino x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol é o 15° colocado do Brasileirão e acumula 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Red Bull Bragantino é o 3° colocado e soma 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

RB Bragantino x Mirassol: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Negueba, Edson Carioca e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 05 de maio de 2025, 19h