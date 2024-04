Águia confirma jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no Mangueirão; saiba data

A diretoria do Águia bateu o martelo e definiu quando e onde será realizada a partida contra o São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Segundo o clube, em postagem publicada nas redes sociais, o jogo ocorrerá no estádio Mangueirão, em Belém, no dia 2 de maio, uma quinta-feira. Esse será o primeiro de dois confrontos contra o Tricolor Paulista.

A oficialização do local da partida ocorreu dois dias depois do sorteio dos confrontos, realizado pela CBF na última quarta-feira (17). A incerteza surgiu pela especulação de que o jogo seria no dia 1 de maio, um dia depois de um show, que está marcado para o dia 30 de abril no Mangueirão.

No entanto, o Águia de Marabá preferiu adiar a partida para 2 de maio. A data, além de proporcionar a realização do jogo no Mangueirão, ajudará no deslocamento da equipe Tricolor até Belém. Isso porque, antes de enfrentar o Águia, o São Paulo encara o rival Palmeiras no dia 29 de abril, em partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Apesar do dia e local da partida já estarem definidos, não há informações sobre o horário do jogo e venda de ingressos. Segundo o Azulão Marabaense, as informações serão divulgadas em breve, por meio das redes sociais do clube.

Copa do Brasil

Na terceira fase da Copa do Brasil, os clubes que avançaram de estágios anteriores da competição encontram as equipes brasileiras que disputaram a Copa Libertadores no início da temporada, assim como os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. Nesta etapa do torneio, os clubes se enfrentam em duelos mata-mata, de ida e volta. Em caso de empate na soma dos resultados, o classificado será conhecido após disputa de pênaltis.

Caso avance para as oitavas de final, o Azulão receberá a cota de R$ 3,465 milhões. Já na próxima edição da Copa do Brasil o clube ficará de fora. Como não chegou até a final do Parazão e nem conquistou o título da Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá não vai disputar o torneio nacional em 2025. As três vagas do Pará ficaram com o Paysandu, Remo e Tuna Luso.