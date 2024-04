Ex-Águia de Marabá, atacante Iury Tanque é anunciado por rival do Clube do Remo na Série C

O CSA-AL anunciou, nesta quarta-feira (17), o atacante Iury Tanque como a nova peça do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 29 anos, estava no Águia de Marabá, e agora espera a regularização no BID da CBF para atuar com o rival do Clube do Remo na Terceirona.

Iury foi um dos destaques do Azulão de Marabá no início da temporada 2024. Em 10 jogos disputados com a camisa do Águia, o atacante marcou quatro gols, um deles ainda na primeira fase do Parazão, quando a equipe empatou com o Paysandu em 1 a 1.

Em uma postagem em uma rede social, o jogador postou um texto se despedindo do clube paraense. “Apesar de apenas 10 jogos, minha passagem pelo Águia vai ficar marcada na minha vida. Ajudei o clube com gols na primeira e segunda fase da Copa do Brasil e conseguimos o objetivo de ter calendário pra 2025. Agradeço a todos desse clube que me fez muito feliz. Vou agora para um novo desafio, mas na torcida pelo acesso à Série C”, escreveu.

Revelado pelo Tiradentes-CE, Yuri Tanque vestiu também as camisas do Crateús, Baré, União-CE, Atlético-CE, Guarany de Sobral, Caucaia-CE, Manauara-AM, Nacional-AM, Anapolina-GO e Floresta-CE.

Agora, o atacante representará o CSA durante a Série C e terá o Remo como um dos rivais na competição. As equipes se enfrentam na 14ª rodada da primeira fase da competição, ainda sem data e local definidos.