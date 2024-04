Flamengo ou Palmeiras? Veja quem o Águia de Marabá pode encarar na terceira fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil chega à terceira fase de disputa com 32 equipes. Destes times que ainda disputam o título do torneio nacional, apenas um é paraense, o Águia de Marabá. O clube conseguiu, pelo segundo ano consecutivo, chegar até esta etapa da competição e nesta quarta-feira (17) vai conhecer o próximo adversário, que será definido por meio de sorteio.

Para a definição dos confrontos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) separou os clubes em dois potes. Os times com as melhores posições no ranking nacional estão no pote 1 e os outros ficaram no 2. O sorteio da Copa do Brasil será transmitido ao vivo pela CBF TV, a partir das 14h30.

VEJA MAIS

Serão sorteados uma equipe do pote 1 para um time do segundo. A partir desta fase, todas as partidas serão de ida e volta, diferentemente da primeira e segunda em que os jogos eram únicos. Os confrontos devem ocorrer entre os dias 1ºe 22 de maio, de acordo com o calendário da CBF.

O Águia de Marabá está no pote B. Assim, o time paraense pode encarar clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Corinthians e outros que estão no primeiro grupo.

Esta é a segunda edição em que o clube paraense chega na terceira fase da Copa do Brasil. Na última edição, o Azulão caiu diante do Fortaleza, que está no pote 1.

Nesta temporada, o time, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, eliminou o Coritiba, com uma vitória por 3 a 2 na primeira fase, e o Capital-TO, após vencer por 3 a 0. A campanha histórica do Azulão rendeu à equipe R$ 3.937.500. Se somado ao resultado da edição de 2023, o Águia lucrou mais R$ 7 milhões com as cotas da competição.

Caso avance para as oitavas de final, o Azulão receberá a cota de R$ 3,465 milhões. Já na próxima edição da Copa do Brasil o clube ficará de fora. Como não chegou até a final do Parazão e nem conquistou o título da Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá não vai disputar o torneio nacional em 2025. As três vagas do Pará ficaram com o Paysandu, Remo e Tuna Luso.

Mas, o Azulão disputa a Série D do Brasileirão e briga pelo acesso à terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Confira os potes da Copa do Brasil

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá.

Pote 2: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.