Apresentado no Remo, Adsson revela rápido entrosamento com a equipe: ‘conheço muita gente’

O Remo apresentou nesta segunda-feira (29) mais um reforço para a temporada 2024. A novidade é o volante Adsson, de 23 anos, que defendeu o Bangu-RJ no Campeonato Carioca. Questionado pelos jornalistas na entrevista coletiva sobre se teria dificuldades de adaptação ao futebol do Norte do país, o jogador garantiu que não terá problemas em se entrosar com o elenco. Ele, inclusive, já foi companheiro de equipe que vários atletas que defendem o Leão neste ano.

"Eu conheço o Ytalo, que é do Alagoas, o Pedro [Vitor], o Sillas. Conheço outros também, como o Echaporã. A adaptação com eles tem sido muito tranquila, porque me receberam muito bem. Eles já vinham conversando comigo, por mensagem, dizendo o que precisava saber sobre o clube antes de chegar. Além desses que falei, todos os outros tão me dando bastante apoio", disse o volante.

Natural de Rio Claro, no Alagoas, Adsson foi revelado pelas categorias de base do CRB-AL, onde disputou seis partidas como profissional. Em seguida o jogador defendeu as cores do Sergipe-SE até chegar no futebol do Rio de Janeiro, onde atuou por Sampaio Corrêa-RJ e Bangu-RJ. Nesta temporada pelo alvirrubro o volante atuou em 11 jogos e marcou um gol, diante do Fluminense-RJ.

Adsson chega ao Leão sabendo da responsabilidade em melhorar o desempenho da equipe, que não vence há seis partidas e vem de duas derrotas seguidas na Série C. Ele conta que tem a polivalência como trunfo, podendo atuar em todas as três posições do meio-campo. No entanto, ele afirma que se sente mais confortável jogando como segundo volante.

"Eu sou um segundo volante de origem, mas cheguei a jogar de cinco e de dez no Cariocão. Apesar disso, me sinto mais confortável jogando de segundo volante. Gosto de atuar por ali, propondo jogo, arrastando adversários e ajudando meus colegas", explicou.

O próximo compromisso do Remo será no domingo (5), às 16h30, diante do Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa-PB, pela terceira rodada da Série C. Se for regularizado até sexta (3), Adsson poderá ser relacionado para a partida. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.